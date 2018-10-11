新聞解讀》蔡總統正式選邊

2018-10-11

記者鄒景雯／特稿

蔡英文總統昨天發表了雙十講話，典禮結束後，輿論與學界分別做出了各種解讀，到底蔡總統真正想要表達的是什麼？各家說法則莫衷一是。事實上，在當前劇烈變動的國際環境下，以及十一月期中考的國內選戰前夕，小英透過這篇演說告別過去的模糊，做出了非常明確的「選邊」。

儘管小英式風格的選邊，一般受眾看來，既不刺激，也不狗血，但是站在她對立面的另一方，肯定會聽得一清二楚。昨天，國民黨主席吳敦義已經強烈反擊：蔡英文是自李登輝以來的四位總統當中，「最差的一個」；中國當然不會裝做悶葫蘆，國台辦昨晚很快也有所反應。

在闡述其如何選邊之前，有一個被大家忽略的眉角，其實埋藏在最後的結論裡，必須優先提出來畫重點，那就是蔡總統強調：「這個國家，『屬於兩千三百萬人民』，這個國家，要『完整地』傳給世世代代」。不必懷疑，這正是她對於這個國家的內涵究竟是什麼的一個態度，不論你愛叫它是台灣或中華民國都罷！

在「總統府」前的「國慶」大典以「總統」身分發表談話，刻意做此事實陳述，當然具有意義，這是就目前憲法本文以及兩岸人民關係條例之外，向全體國民做了更進一步的宣示。在這個基本認識上，總統講話中一度出現的「中華民國台灣」，是連稱並置，中華民國即是台灣，不少人在這裡作文章，認為是對中國投遞什麼，這是很大的誤會，蔡總統無意藉此做新的界定。

因為有這樣的立場，才凸顯了選邊的決定。首先，在共產中國與民主美國之間，蔡總統第一次公開做了選擇。動機很簡單，面對中國不斷進逼，既不願意妥協讓步，也無法單方對抗，那麼該怎麼辦？就只有國際聯結一途。因此她決定與美國站在同一陣線，呼應彭斯副總統最近對中國做出最後通牒的演講，不但引述彭斯公開譴責中國打壓台灣外交，呼應其社會滲透、介入選舉的指控，並且自許台灣做為「燈塔」，希望給光予香港、中國追求民主的朋友。這也意味著，過去兩年如果存在著兩岸之間的歷史機遇與機會之窗，由於北京直颳北風政策太過冷冽，蔡政府不得不放手、關窗，同時更正式亮出了北京最刺眼的「民主牌」，與中國極權政府劃清界線。

其次，對於前朝與國民黨，在和解與競爭之間，蔡總統也藉著雙十講話做出了選擇。她說，國家發展的方向已經在改變，改變是為了改正過去的錯誤。其所謂「不能走回頭路」的年金改革、非核家園、轉型正義三者，剛好都是這兩年來社會衝突比較激烈的議題，顯然是要以「改革」與「反改革」，為朝野攻防做出定調，並號召選民歸隊。

由此對照吳主席以四位民選總統對小英做出的前述評價，客觀而言，政治人物的功過，向來是毀譽相參，絕對可受公評，民進黨支持者的不滿與抱怨也從沒少過，但若以蔡總統的性格行事取得華府的信賴，在美國基於其國家利益對中國採取壓制對抗的過程中，基於確認台灣不會給美國出別的亂子，因而不吝給予台灣更大的捍衛這點上，蔡英文是成功的，她超越了好幾位總統。