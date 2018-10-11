雙十演說 總統：防範特定國家傳播假消息

2018-10-11

向國人喊話 「國家發展方向已在改變」

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨在國慶大會發表演說，談到國家安全當前面臨的挑戰，總統特別提到，針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，會加強跨國合作。不僅是交流經驗，未來更要建立查核和通報機制，共同來因應這些假消息對各國的社會穩定所帶來的破壞和衝擊。

這也是蔡總統首度在國慶演說提到假消息的危害。

假消息若罪證確鑿必嚴辦

總統指出，國家面臨的挑戰不僅是傳統國防軍事安全，外交施壓、社會滲透，甚至經濟安全，都是可能造成威脅的手段。當務之急，就是啟動國家安全強化的工程。

總統表示，國家安全整體布局的第一個面向，就是在外交上強化價值連結，建構台灣不可取代的戰略重要性；第二道面向，就是提升國防戰力，只要她在任總統的一天，國防預算每年都會穩定成長。至於第三個面向，總統強調，是阻止外來勢力對國內進行滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作。

總統說，台灣的多元民主，是我們堅決守護的價值。但是如果有其他國家，利用台灣社會的自由，來進行滲透、製造亂象，我們一定會用盡一切方式來防範，絕對不會坐視。

總統在演說中特別提到，無論是製造散布假消息、非法竊取科技情報，還是蓄意破壞資訊安全系統，甚至企圖用各種方式介入選舉、干擾政治運作的行為，只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底。針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，我們也會加強跨國合作。

談到美中貿易戰，總統說，必須調整台灣在區域發展及全球供應鏈的角色。我們要以中、大型台商在區域分工的整合能力及全球布局能量，加上中小企業的活力，來開展全新的戰略布局，催化台灣經濟全面轉型升級。

總統並向國人喊話說：「國家發展的方向已經在改變。改變並不可怕，因為改變是為了因應世界的變化，讓台灣能夠繼續屹立不搖。」

總統強調，改變是為了改正過去的錯誤，讓我們把國家交給下一代的時候，不會再有難以承擔的包袱。這兩年多，全力衝刺國政的改革，國家要進步，包括年金改革、非核家園、轉型正義等不能走回頭路。