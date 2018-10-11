4大經濟組織 籲共抗保護主義

2018-10-11

ＩＭＦ、ＯＥＣＤ、世銀、ＷＴＯ

〔編譯盧永山／綜合報導〕在本週末印尼峇里島舉行的全球財長及央行行長會議前夕，國際貨幣基金（ＩＭＦ）、經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）、世界銀行（World Bank）及世界貿易組織（ＷＴＯ）首長，共同呼籲全球對抗美國引起而日益升高的保護主義政策，回歸自由化道路，以讓更多人脫貧。

ＩＭＦ同時發布最新「全球金融穩定」報告示警，貿易緊張可能引發另一場全球金融危機，但投資人似乎過於自滿；報告說，過去一年全球股市，尤其是美股，已多次創下歷史新高，這代表投資人持續在冒險，但環繞在全球貿易上的不確定，可能造成市場氣氛快速轉變，造成金融市場的突然賣壓，投資人不可不慎。

ＩＭＦ主席拉加德呼籲全球決策人士在峇里島舉行會議時，能聚焦於川普對中國發動貿易戰，及他對ＷＴＯ的攻擊，並設法解除逐漸升高的貿易緊張。拉加德也警告，全球貿易體系正面臨威脅，進一步失序風險依舊存在。ＩＭＦ日前調降今明兩年全球成長預估至三．七％，並警告美中貿易緊張和美國發動關稅戰，已開始拖累全球經濟。

ＷＴＯ秘書長阿茲維多表示，會員國已意識到必須對該組織和全球貿易規則進行改革，但他警告若如川普所說的放棄ＷＴＯ，將扼殺二戰以來建立的多邊貿易體系，也意味著要脫離數十年來讓全球受益的努力。