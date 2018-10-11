彭博：美電信業遭植惡意晶片 疑中國分包商所為

2018-10-11

由廣州分包廠出產的美超微伺服器 檢出不當植入元件

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕彭博商業週刊四日揭發中國政府對美國企業發動的供應鏈攻擊行動，指稱中方在美超微電腦公司（Super Micro Computer Inc.）伺服器主機板的製造過程中，偷偷植入米粒般大小的惡意微晶片，並藉此駭入亞馬遜（Amazon）、蘋果公司（Apple）等約三十家美國企業及政府機構的電腦系統。彭博九日再引用新事證，指稱美超微提供給美國一家大型電信企業的伺服器，其乙太網路連接器今年八月被檢測出有不當植入的硬體元件，且該伺服器由中國廣州一家美超微的分包工廠出產。

艾普勒波姆（Yossi Appleboum）現為美國資安公司捍衛體系（Sepio Systems）執行長，該公司受雇檢測美國一家大型電信企業的數個大型資料中心。

彭博九日引述艾普勒波姆的說法表示，基於保密協議無法透露該家電信企業的名稱，但他們確實偵測到伺服器裝置出現異常通訊活動，並在乙太網路連接器原本應是塑膠殼的部分發現金屬，找到不當植入的硬體元件。

據悉，該伺服器由中國廣州一家美超微的分包工廠出產。艾普勒波姆指稱，他一直看到中國承包商對不同供應商的電腦硬體做出類似竄改動作，且不只有美超微的產品。彭博強調，中國情報官員在二○一三年至一五年，指使境內工廠在美超微的伺服器主機板植入惡意晶片，以竊取機密數據。

參院致函3企業要求說明

受到彭博報導影響，美超微股價四日暴跌四十一％，創下自二○○七年上市後的最大跌幅；九日則重挫十五．五二％，收在十二．四六美元。美國聯邦參議院商務委員會主席圖恩（John Thune）九日致函要求蘋果、亞馬遜、美超微，在十二日前提出說明。

蘋果、亞馬遜、美超微都嚴正否認相關消息，美超微九日透過聲明表示，「我們仍未知悉產品中有任何未經授權的零組件，也沒有任何客戶向我們通報曾發現這類零組件」。