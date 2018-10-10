炫富男交10女當人頭 狂開電子發票詐212萬

2018-10-10

首宗電子發票詐領獎金 20人被逮

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕身高逾一百八十公分的三十歲男子范宗任，租豪宅、開ＢＭＷ跑車，不僅以其高富帥形象同時與十名女子交往，還利用她們詐領發票獎金；范男涉在今年六月成立空殼公司，假交易開立一百二十一萬餘張發票，對中兩百一十二萬餘元獎金，再由眾女友們當人頭提領，國稅局「電子發票整合服務平台」發現異狀報案，檢察官搶在獎金領出前即時凍結帳戶，讓范男做了白工。

這是國內首宗電子發票詐領獎金案，警方前天將范男與其胞弟、女友、員工等二十人，依詐欺與組織犯罪送辦，台中地院昨裁定羈押范男與寫程式的楊姓工程師。

空殼公司假交易 開立121萬張發票

警方調查，范男透過交友網站認識十多名女子，並用人頭成立「光迅企業社」，其中十女成了他女友，其餘等人擔任公司員工，范用楊男寫的程式開立七、八月電子發票一二一萬餘張，每張消費金額一至四元，再把電子發票存放十八個人頭的數十個載具內，其中七三八○張中獎，金額二一二萬餘元，中區國稅局察覺異常報案，台中地檢署前天指揮刑事局中部打擊犯罪中心發動搜索拘提行動。

每張金額1至4元 被國稅局盯上

范男辯稱，他成立網購公司，設置研究外幣漲跌的網站平台，民眾點閱可研究美金等外幣漲跌趨勢，每次點閱支付台幣一至四元，有消費他就開發票；不過警方發現，范開的是空殼公司，平台未對外開放，點閱者只有共犯，至於他的眾女友與胞弟等人都是人頭，與范約定一九或三七拆帳，所幸詐取的獎金雖撥入帳戶，但已被凍結。

范男從九月至前天為止，又開了九、十月共兩百多萬張電子發票，警方將請財政部註銷。

中區國稅局指出，「電子發票整合服務平台」有縝密的電腦稽核系統，有單一單位重複開立特殊發票，就會啟動監測系統追蹤，且會專案查核出現大量異常中獎發票張數的領獎人，籲民眾勿以身試法。