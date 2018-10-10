黨產釋憲甫遭駁回 監院再通過年改釋憲案

2018-10-10

〔記者涂鉅旻、吳政峰／台北報導〕監察院院會昨就軍公教年金改革聲請司法院大法官釋憲案進行表決，以十四比十一票通過。監察院一年前提出的黨產條例聲請釋憲案，在本月五日被大法官打回票不受理，主張聲請年改釋憲案的提案監委仉桂美表示，因年改權益受損提出行政救濟件數逾十五萬件，監院亦收到九十六件陳情，且監院聲請釋憲案於法有據，監察權不能自行萎縮。

大法官書記處表示，一切按照程序辦理，但是否會比照「黨產條例釋憲案」決議不受理，待收案討論後才能得知如何處置。

昨天的釋憲案表決，贊成者為江綺雯、李月德、尹祚芊、仉桂美、蔡培村、包宗和、劉德勳、高鳳仙、江明蒼、章仁香、陳小紅、方萬富、陳慶財、楊美鈴等十四人，反對者為王幼玲、楊芳婉、趙永清、高涌誠、楊芳玲、林盛豐、陳師孟、張武修、田秋堇、瓦歷斯．貝林、蔡崇義，另林雅鋒、王美玉棄權。反對的十一人全數為蔡英文政府今年補提名的新監委，其餘皆為前總統馬英九時期提名的原監委。

投反對票的王幼玲受訪時表示，監院做法是否合乎「司法院大法官審理案件法」釋憲程序待釐清，也不該將整個年改方案都聲請釋憲，而是應釐清年改實施後，哪些條文將造成退休軍公教人員無法維持基本生活，並收集具體案例，再來探討條文問題並釋憲較為妥適。院會也針對年改聲請釋憲案是否併陳正反意見進行表決，共計十二人贊成、十四人反對、一人棄權未過關。