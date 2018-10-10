統統都有死人連署》公投綁大選增6案 中選會全數告發

2018-10-10

〔記者李欣芳、梁偉銘、彭琬馨／綜合報導〕國民黨反空污公投上週已由中選會認定成案，中選會昨天再針對國民黨所提反核食、反深澳公投，以及下一代幸福聯盟所提愛家三公投案、紀政所提東奧正名公投共六案送交委員會審議，決議這六案均達法定門檻予以成案，但因六案均有死亡連署等偽造情事，也決議依法告發，請檢調單位調查。

目前已有七個公投案可在年底綁大選，中選會估計約有十個公投案可在十一月廿四日與九合一選舉同步舉行投票，其他三案包括挺同團體連署的兩項公投及以核養綠公投一案都將在近日由戶政單位完成查對，送交中選會十六日委員會審議。

對於東奧正名公投有死人連署，紀政友人轉述，紀政對此狀況深感遺憾，但尊重司法。她表示，儘管「死亡連署」佔符合規定連署的比率非常低，可說瑕不掩瑜，東奧正名小組仍該檢討改進，也希望各界支持以台灣名義參加東京奧運。

國民黨反空污公投的死亡連署達一萬一八四九份，比率為二．三八％，涉嫌造假，中選會二日雖予以成案，但也提出刑事告發。中選會昨審議反核食公投等六案，認定六案都已達第二階段連署門檻廿八萬一七四五份，決議依法公告公投案成立；但委員會也認定死亡連署是百分之百的偽造，且涉及犯罪，因此決議條循例提出刑事告發。

反核食成案 沼田幹夫失望

國民黨反核食公投案已成案，並將合併九合一選舉投票。日本台灣交流協會代表沼田幹夫昨晚在臉書貼文表示，對於此公投案將進行投票一事「令人深感惋惜與遺憾」；他認為，原應依據科學及專業立場冷靜判斷的食品進口管制措施，已被當作政爭工具，並將台灣全體人民捲入其中。

沼田幹夫說，他對台灣的感情並未因此而改變，但對於如此意料之外的結果不得不感到非常失望，深切期盼台灣的有識之士能夠冷靜地判斷。