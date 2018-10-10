被認定為附隨組織 中影將尋求司法救濟

2018-10-10

〔記者吳琬婷、施曉光／台北報導〕行政院黨產會昨認定中影公司為國民黨之附隨組織，中影名下一百一十八億元財產禁止處分，並推定為不當黨產。對此，中影發聲明表示：「黨產條例立法目的良善，但立法過程顯有掛一漏萬，尤其未區分七十多年來的時空變遷因素，且無考量各種類型的附隨組織結構，以悖於民主法治原則之方式，造成侵害中影公司及其股東權益，無法落實轉型正義。」表示遺憾之餘也將尋求司法救濟。

三項計畫將受影響

聲明指出，該決議將使中影三項推動中的未來營運計畫受到影響。一是中影公司規劃將進行的台中市政府OT案，二是未來計畫配合政府文化政策而規劃繼續經營之台中藝術電影院，三則是對文化產業深耕、提升之電影、藝術、文化產業提升之產學建教合作將停止。

中影是台灣電影產業推手，也是台灣電影產業裡罕見的一條龍模式，從電影的投資、製作開始，到後端的發行、戲院、海外版權買賣等都能一手包辦，降低投資風險，並提高獲利。有業界人士表示，若中影財產遭凍結，恐怕將讓台灣電影艱辛的環境雪上加霜。

業界人士指出，中影長年投資國片，以導演魏德聖的《賽德克．巴萊》和導演侯孝賢的《刺客聶隱娘》為例，前者中影投資四．二億元，後者投資一．二億元，最後雖然賠錢，但《賽》片開創國片新視野，《刺》片則拿下坎城影展最佳導演，讓台灣電影在國際發光，「若沒有中影，誰還願意投資可能會賠錢的片？不去做的話，台灣電影也無法進步。」

國民黨發言人洪孟楷則回應，黨產會是「選舉前的政治認定」，蔡英文政府拿不出施政成績單，只能放任底下部會輪流爭當東廠求表現。

洪孟楷強調，高等行政法院對中投公司被判定為附隨組織的案子提出釋憲，顯見法院也對於黨產會所做附隨組織的判定是有憲政疑慮的，而行政法院也於日前裁定停止追徵黨產會所做的行政執行，就是怕將來國家賠償太多，黨產會不應該如此恣意妄為。