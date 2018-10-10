三中案 北院31日傳馬

2018-10-10

〔記者錢利忠、楊國文／台北報導〕行政院黨產會昨認定中影為國民黨的附隨組織，推定旗下財產為不當黨產；今年七月台北地檢署起訴前總統馬英九涉賤賣三中黨產，台北地院已發出傳票，訂本月卅一日傳訊馬英九、涉侵占中影四億多元款項的前立委蔡正元等人到庭。

低估價值 造成中投損失18億

北檢偵結三中案，是依證券交易法的特別背信等罪，一口氣起訴馬英九、中投公司前董事長張哲琛、中投前總經理汪海清等三人及蔡正元、蔡妻洪菱霙與岳父洪信行。北檢起訴指出，中影交易當初以每股六十五元推估賣價，嚴重低估中影華夏大樓等三大不動產的價值，也沒計算到中影所持有的影片等無形資產，至少造成中投損失十八億餘元。

吳曾憂：銀未入手 貨已失控

依檢方查扣國民黨內部簽呈等物證，二○○八年七月四日，時任國民黨秘書長的吳敦義上簽呈給接替馬英九當黨主席的吳伯雄，表達他對中影股權交易的擔憂。簽呈提及：「這就是銀未入手而貨已失控的情況，其不合交易原理至明。」吳敦義還在簽呈上提到：「此一回算機制，三年內必將遭受各種魔考…。」

另外，北檢在起訴書指出，蔡正元二○○六年接任中影董事長，二○○七年以「阿波羅公司」負責人之便，侵占中影股款三五八五萬餘元，用於還房貸、競選立委廣告費等用途。

北檢並指控，二○○九至二○一三年，蔡正元涉透過妻子、岳父協助，賣出信託在阿波羅名下的中影股權一千一百萬股，得款四億餘元，將其中二．九八億元挪為私用，並找友人幫忙兌現支票、提領現金，製造金流斷點，以掩飾鉅款流向。

蔡正元當年接手中影後，就爆發與中影前副董事長莊婉均的經營權之爭，莊女盜用中影印章與蔡的職章，偽造單據提款，挪用中影資金七億五千萬元，最高法院去年依偽造有價證券等罪，判莊女七年九個月徒刑確定，另有九個月可易科罰金；莊女去年十二月入獄。

鴻海集團創辦人郭台銘的胞弟郭台強，二○○九年接任中影董事長後，控告前董座蔡正元侵占中影減資款五億八千萬餘元，最高法院二○一五年判蔡應歸還五．八億餘元定讞；郭另案告蔡詐害中影債權一．七億元，最高法院前年判蔡應全數歸還確定。