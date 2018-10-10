黨產會：以非相當對價轉讓 郭台強非善意第三人 中影將國有

2018-10-10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨日認定中影公司為國民黨之附隨組織，且以非相當對價轉讓，脫離國民黨實質控制，並推定中影財產為不當黨產，當初向國民黨買下中影的正崴集團董座郭台強，未來將面臨所買黨產將被收歸國有的命運。

黨產會發言人施錦芳表示，北檢偵辦卷宗資料與黨產會調查結果均顯示，中影交易案買方是以低於市場行情的卅一．四億元入主中影，既然是非相當對價轉讓，買方郭台強當然不算是善意第三人，買到的中影財產涉及收歸國有問題，尚待未來調查處理。

至於中影目前相關許可業務，施錦芳說，十一日將與中影協商，會在維護公益、影響員工最小情況下，依法許可中影公司營運支出，消費者看電影不會受到影響。

據了解，郭台強入主中影後，用持有中影股權新成立中影八德公司，黨產會現已查出，該公司為中影百分之百持股子公司，與台中市政府已簽約要打造「中台灣影視基地」，在認定附隨組織後，未來中影八德所要投資七千多萬元，均要經黨產會核准許可。

對於中影資產後續要如何處理？黨產會主委林峯正指出，依法目前是先「推定」為不當取得財產，並凍結中影財產，禁止處分，後續黨產會將展開調查，若「認定」為不當黨產，將會進一步討論收歸國有方式。

據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第六條規定，經黨產會認定屬不當取得之財產，應命該附隨組織，或無正當理由以無償或顯不相當對價，自政黨取得或轉得之人，於一定期間內移轉為國有、地方自治團體或原所有權人所有。

「前項財產移轉範圍，以移轉時的現存利益為限。但以不相當對價取得者，應扣除取得該財產之對價。」

現金歸還或股權保留 尚待研議

林峯正表示，買家有出卅一．四億元買下中影，目前想到的是用「現金歸還」或「股權保留」兩方式擇一處理，後續還要研議，並未確定。

另有黨產會委員認為，國民黨接收日產戲院成立中影公司，最後將不當黨產「賤賣」，還賺走卅幾億元，怎能置身事外？未來須對其追徵卅一．四億元不當收入。

中影影視著作權 也將收歸國有

對於未被計入售價的中影三百多部影劇著作權，黨產會內部也研議，未來隨著中影股權收歸國有，當初包含在股權交易之中的影視著作權，當然也必須收歸國有處理。