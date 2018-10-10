深澳停建 台電︰難預估時程

2018-10-10

評估3要件︰替代燃氣電廠需氣源夠、有腹地及能送電

〔記者林菁樺／台北報導〕中油觀塘第三天然氣接收站過關，停建深澳電廠的評估表原傳出需要一到兩週時間；行政院長賴清德昨表示，「這不必給時間表」；經濟部長沈榮津也說，會尊重專業且盡快。台電坦言，得先解決三大難解，包括有腹地可蓋、氣源與天然氣管足夠及有輸電線路可送電，這都非台電單方面可「解答」，很難有預估時程表。

根據經濟部方向，須新增一百萬瓩燃氣機組取代深澳兩部燃煤機組、共一二○萬瓩，為了達到區域供電平衡，地點以北部優先，盤點既有電廠廠址；但大潭有腹地空間不足、林口有天然氣管等問題，至於深澳改氣更早被台電打回票。

台電高層坦言，大潭電廠已預留給八、九號新機組，幾乎沒地可用，只能參考協和電廠填海造陸；現林口為燃煤電廠並無天然氣管線，得要重新拉管、同樣曠日廢時；而IPP民營電廠部分，也有環評問題需要面對。

台電說，還有三接的氣源是否充足、台電新機組時程等問題，因涉及油電兩大國營事業，非台電即可解答，內部還無法提出停建評估時程表。

這位高層形容，電廠有如心臟、輸電線路就像血管，輸電網能力更要全面盤點，否則會發生「心臟血液送不出來」；以通霄電廠新設三十四萬五千伏特超高壓線路為例，遇到當地極力反彈，就凸顯輸電線路興建沒有比蓋電廠容易。

台電高層說，天然氣機組優點是可快速起降，因應綠能的間歇性，但取捨之間有著電價上漲隱憂；以台電最新發電成本估算，燃煤與燃氣每度價差○．七五元，深澳兩部機一年約可發七十九億度，若「完全」改用天然氣發電，光成本就增五十九．二五億，對台電財務又是一筆負擔；取捨之間，也該讓外界清楚選擇的代價。