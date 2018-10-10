賴揆︰觀塘案和國民黨時期大不同

2018-10-10

開發面積大減 兼顧經濟與環保

未違背蔡總統「藻礁永存」方向

〔記者林良昇、邱燕玲、彭琬馨／台北報導〕攸關中油第三天然氣接收站建置與否的「觀塘環境差異影響評估案」，已在前日的環評大會通過，行政院長賴清德昨在立法院答詢時強調，現在「觀塘案」與國民黨時期規劃的方向不同，開發面積大幅減少，兼顧經濟與環保，沒有違背蔡總統「藻礁永存」的方向。

立院昨進行施政總質詢，賴揆受訪表示，經濟發展與環境保護取得平衡是社會共識，儘管觀塘天然氣第三接收站的開發對能源轉型非常重要，政院仍沒有離開兼顧經濟發展與環境保護的原則，已尊重環評大會意見。

至於深澳燃煤電廠是否停建？賴揆指出，經濟部接下來就要開始盤點天然氣發電的電力供應是否足夠，必須擬出新的天然氣供電計畫；如果新的供電計畫有辦法滿足電力的穩定供應，到時再來討論深澳電廠後續的興建與否。

碼頭遠離藻礁 建在外海

國民黨立委廖國棟質詢時質疑，蔡總統當年對「觀塘案」批評得體無完膚，說國民黨是藻礁殺手，現在卻「髮夾彎」；賴揆答詢時強調，現在的「觀塘案」與原來國民黨執政時期規劃的方向和內涵不同。

賴揆指出，本來的開發面積要二三二公頃，最後送到環評大會只剩下廿三公頃；本來要在藻礁做碼頭，已推到外海去；儲油槽的位置都改變，甚至未來開發也要採取迴避措施，並沒有違背蔡總統「藻礁永存」的方向。

國民黨立委蔣萬安質詢表示，府院黨從全力捍衛深澳電廠，到上週五拋出重新評估，質疑其中有所轉折；賴揆指出，行政院主要職責是穩定供電，上週五是立委質詢提問，經濟部說會盤點，政院當然支持經濟部立場。

國民黨立委李彥秀則質疑賴清德「伸手進去環評委員會」，賴強調「不是事實」，他只要求中油須依據環評大會的結論執行；至於詹順貴請辭環保署副署長，賴揆說，行政院肯定詹副署長兩年多來的貢獻，對詹去職後的批評，「我都承擔，沒有任何說明」。

環保署長李應元受訪時對詹也是高度肯定，媒體問賴揆有沒有給壓力？李表示「沒有」。媒體詢問政府是否覺得「真心換絕情」？李應元說，「不會，完全沒有真心換絕情」，只是不捨，「我要罵他一句不顧江湖道義，讓我很辛苦工作」。

賴揆答覆民進黨立委吳秉叡質詢時表示，深澳電廠對全國供電有幫助，任何候選人用欺騙手段，恐嚇人民，企圖贏得選舉利益，都應該被唾棄。賴說，新北市長朱立倫為了選舉站出來反深澳，但這違反朱當時擔任行政院副院長的裁示；深澳電廠不是從無到有的新建電廠，這個施政橫跨國民黨與民進黨，建設不應該被政治化。