交部將擴大區間速率執法 住宅學校周邊擬限速30

2018-10-09

每年超速違規 高達近280萬件

〔記者陳宜加／台北報導〕小心超速！交通部長吳宏謀昨首度赴立法院業務報告，重申交通安全為施政重點，並提出兩項新政策，目前每年超速案件逾兩百萬件，未來擬擴大區間速率執法，住宅區、學校周邊巷道將限速三十公里；機車考照制度也將變革，情境題翻倍至十題、延長考前講習。

吳宏謀指出，去年平均每天有八人死於車禍，三十日內死亡人數雖小降至二七二三人，但年輕人與高齡者死亡比例仍高，目標一一一年要降至二三○○人以下。

萬里隧道區間速率 違規大減

為強化交通安全、加強速度管理，交通部今年起推動區間速率執法，新北市率先於萬里隧道執行，違規率大降近九成，明年將擴及北宜公路。據統計，車速三十增至五十公里，死亡率由十％增為八十％。

公路總局統計，目前每年超速高達近兩百八十萬件。吳宏謀表示，未來擬針對易超速、易肇事地點實施區間速率執法，針對住宅區、學校周邊巷道將限速三十公里，並將縮減市區車道寬度、留設行人道。

通勤族陳先生認同指出，對於通勤族以及學童，可有一條安心回家的路；但開車族張先生認為，目前一般道路限速六十公里，油門一踩就易超速，限速三十「比走路還慢」，不切實際。

現行「道路交通管理處罰條例」，一般超速罰鍰一二○○至二四○○元；行政院四日通過修正草案，嚴重超速認定將從超速逾六十公里下修為四十公里，開罰六千至二．四萬元，連續兩次扣照三個月。

機車考照 情境題翻倍至10題

另外，機車考照也將大變革，目前情境題庫六十題、考試出五題，將擴充題庫至一二○題、出題數增為十題，十一月一日上路。公路總局表示，另將強化考前安全講習，從現行九十分鐘增至一二○分鐘。