拿中國居住證 陳明通：擬禁當軍警

2018-10-09

中國給居住證 已是國安問題

〔記者林良昇／台北報導〕中國開放台灣民眾申請居住證，陸委會主委陳明通昨強調，國人在大陸長期停留，因生活便利而去取得所謂居住相關文件，是寬容看待，但是北京想藉此施展政治企圖，會嚴加防範，雖沒有立即除籍的問題，但會研擬申報機制，不申報可罰款，也擬限縮從事軍、警等職務與被選舉權。

中國宣稱目前有超過二．二萬台灣人申請居住證，陳明通昨在立院內政委員會答詢表示，長期在中國大陸的台灣人有四十萬，長期有可能有破十萬以上台灣人申領；如果放寬到觀光客，上限高達六十萬人，的確是國安問題。

研擬申報機制 不申報可罰款

陳明通表示，陸委會擬對申領居住證祭出強迫申報義務，臨櫃、網路甚至手機ＡＰＰ都可申報；逾期申報將罰款一至五萬元；被查出有居住證未申報，罰二至十萬元；如果還是置之不理，會要求來說明。

民進黨立委劉世芳質詢指出，面對中國這樣的政治統戰，應取消擔任機敏公職等部份權利。陳明通答詢說，如限縮當公務員、選縣市長、立委等公職，有超過七成民調支持，正在研議限縮。

包括被選舉權等 將研議限縮

立委張宏陸詢問，領中國居住證的台灣民眾，是否可以自願從軍、當警察？陳明通透露，依規定，中華人民共和國國民歸化為中華民國國民，歸化後二十年才能當志願役，十年才能考公職，「我們會往這方向去修法」，如有居住證，可能要放棄一段時間才能當職業軍人。

此外，陳明通表示，目前雖無立即除籍問題，但要看北京在之後有無「加料」，如果有一天說拿居住證就可以申請護照，那就要除籍。他強調，關於勞、健保等社會福利是否有影響，都沒有討論到，現在還在研議、討論如何建立登記制度、限縮機敏公職人員等方向。