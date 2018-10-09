能源轉型跨前一步 工商界︰穩定供電信心

2018-10-09

〔記者羅倩宜／台北報導〕中油第三天然氣接收站環評案過關。工業總會秘書長蔡練生直言，產業界的要求很簡單，就是供電無虞，如果要達到二○二五非核家園的能源配比，現在就要加速落實；「不能又不要核電、又不要燃煤、也不可蓋天然氣接收站，那電從哪裡來？」因天然氣未來占比須達五成，而台灣天然氣多仰賴進口，觀塘的中油第三天然氣接收站扮演重要角色，若沒有接收及儲存設備，天然氣供應不足下，將無法撐起北部電力需求。

商業總會理事長賴正鎰認為，三接通過環評，代表能源轉型往前跨了一步，至少讓工商界對供電穩定的信心提高了一些；他強調，「我們不爭議電從哪裡來，但能源供應穩定且價格合理，是政府的責任，現在政府願意負責任推動，是好事。」

中小企業總會理事長李育家指出，深澳電廠的燃煤可能造成較大的污染，讓大家恐慌，以三接來取代，不失為解決之道。

他說，經濟部長日前曾赴中小企業總會溝通，表示明年備載容量可提高到十％，明年開始比較不缺電；「我們很期待政府履行這個承諾，因為供電穩定與否，中小企業感受最深、衝擊也最大。」

李育家也表示，廠商投資生產需要三到五年的規劃，目前正值選前，政府承諾電力足夠，但三到五年後企業擴廠完成，屆時電力還夠不夠，就有賴政府的執行力。

行政院長近期頻與工商團體互動，先邀工商協進會赴林口電廠座談 ，十月初又邀工總到石門水庫參觀，解決產業界對水電的疑慮。