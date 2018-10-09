《焦點人物》鐵面將軍 身段軟

2018-10-09

記者涂鉅旻／特稿

曾任參謀總長的退輔會主委邱國正，過去在軍旅任職時，其剛烈、耿直的性格令人又敬又畏；但是褪下軍服的他，身段、處事明顯地轉為柔軟、圓融，除整合多數意見，幫助政府順利推動年金改革，亦繼續深化前主委李翔宙奠定的跨國交流基礎，近期還因其在軍旅生涯的貢獻，成為我國首位入選美國陸軍戰爭學院名人堂的將領，為我國增添國際能見度。

溝通軍改、國際交流獲成效

邱國正在軍旅時期，是個喜怒皆形於色的性情中人、治軍甚嚴的「鐵面將軍」，但離開軍旅生涯，接下退輔會主委一職的邱，面對迫在眉睫、意見龐雜的軍人年金改革案，則放軟身段，不斷強調「溝通」的重要性。因此，邱上任後，曾數度和反對年改的團體碰面，盼化解各方疑慮，也成為軍人年改案能如期上路的關鍵推手之一。

值得一提的是，相較於內政部、外交部、國防部等受矚目的大部會，退輔會規模小、服務對象單一，成為鎂光燈焦點的頻率極低，但也正因為工作目標單純，不容易被染上政治色彩，反成我國向國際伸出友誼之手的利器。前主委李翔宙在去年底就曾寫下訪問日本退伍組織「隊友會」的新猷；邱國正接手後，亦繼續深耕各項交流，除延續我國與泰國間農業合作關係，亦配合新南向政策，用更多元方式和他國往來。

邱國正接下來面對的挑戰還不僅於此，中國正虎視眈眈，欲加入世界退伍軍人聯合會（ＷＶＦ），進而在明年會員大會時排擠我會員資格，這場無硝煙的戰役，也考驗著邱國正這位昔日的「鐵面將軍」。