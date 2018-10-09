邱國正︰台灣照顧退伍軍人 遠優於中國

2018-10-09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國今年三月成立退伍軍人事務部，但中國退伍軍人因抗議待遇不佳，持續爆發退伍軍人大規模維權事件；對此，退輔會主委邱國正昨在立法院外交及國防委員會答詢時評估，中國成立退伍軍人事務部除跟隨世界潮流，也可能因我國進行年金改革「帶來很大的挑動」。而面對立委詢問，有無自信我國對退伍軍人照顧遠優於中國時，邱國正明快表示：「我可以這樣講的，沒有錯。」

中國老兵維權沒有停過

中國退役軍人近期爆發多起維權集會，起因為中國解放軍多次裁軍，部分退役軍人對現行安置、就醫就養、待遇等制度感到不滿，中國官方則採取強硬的手段鎮壓退役軍人的集會，至今已發生多起死傷事件。

民進黨立委羅致政昨質詢時，提及中國老兵維權事件，邱國正表示，退輔會一直在關注此事，中國老兵維權事件沒有停過，只差在規模大小，且共產國家對新聞自由有所箝制、壓抑。他表示，中國退伍軍人太多、分佈廣，如小問題未妥善處理，將成為大問題，這也是為何中國成立退伍軍人事務部，就是中國政府檢討各方面問題，察覺退伍軍人回歸社會的困難之處，且政府考慮不夠周延所致。

對於中國智庫曾調侃我國軍人年改，邱國正答詢說，「旁觀者隨他們怎麼講，但問題沒這麼簡單」，否則不會累積這麼多年才改革。羅致政追問，是否可說我國對退伍軍人照顧，遠遠優於中國？邱國正明快表示：「我可以這樣講的，沒有錯。」

民進黨立委邱志偉也詢問中國成立退伍軍人事務部原因，邱國正研判，中國除跟隨世界局勢，加上我國年金改革，「也可能帶來很大的挑動」。

官員表示，退輔會在民國四十三年即成立，至今已打下深厚基礎；中國過去未有中央層級的退伍軍人專責單位，光這一點就可窺見兩岸的退伍軍人照顧差異。

另自今年七月起，退伍志願役官兵經退輔會職訓或推介，穩定就業三個月者，就能分兩類、兩級領取津貼；以服役滿十年以上、領取推介就業津貼的官兵為例，每月最多可領八千元，最多可領十二個月。

我爭取ＷＶＦ大會在台舉行

此外，中國為加入「世界退伍軍人聯合會（ＷＶＦ）」，欲進一步在明年會員大會時，排擠我國會員資格。邱國正也表示，他今年參加會議時，仍使用中華民國國旗，除將密切關注，確保既有成果外，也不排除爭取世退會來台舉辦大會，且去年該會亞洲常務理事會，就在台灣舉辦。

退輔會服務照顧處長楊長政表示，的確有聽聞中國欲加入ＷＶＦ的消息，退輔會將觀察後續效應。