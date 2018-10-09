談及台灣 龐皮歐、王毅火爆對嗆

2018-10-09

〔編譯陳正健／綜合報導〕美中關係惡化之際，美國國務卿龐皮歐八日訪問北京，與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談。會中論及台灣、南海及貿易戰等敏感議題，雙方互相宣洩不滿，氣氛冷若冰霜。王毅要求美方停止與台灣官方交往與軍事聯繫，停止軍售並約束「台獨」；龐皮歐則直言，美中兩國在許多問題上有「根本分歧」。此外，龐皮歐此行也未如往例般見到中國國家主席習近平。

龐皮歐與王毅在北京釣魚台國賓館會談，氣氛一開始就劍拔弩張。王毅指控美國升高貿易衝突，干預兩岸關係，並插手中國內政；美方行為損害中方權益，衝擊雙方互信，使兩國關係前景蒙上陰影，呼籲美方停止「錯誤言行」。龐皮歐則反駁，美中兩國對中方描述的議題存在「根本分歧」，美方對中方的行動極為擔憂，希望有機會一一討論，因為兩國關係十分重要。

不過，龐皮歐強調，美國不反對中國發展，無意圍堵中國，亦無全面遏制中國的政策；美中做為全球最大的兩個經濟體，雙方應加強溝通。

龐皮歐未能見習近平、李克強

王毅論及台灣時聲稱，中方敦促美方恪守「一中原則」和「中美三公報」，停止與台灣官方往來和軍事聯繫、停止對台軍售、停止無理干涉與中國已經或希望建交的國家，確實約束和限制台獨勢力，以實際行動維護中美關係和台海穩定。龐皮歐則回應，美方堅持「一中政策」，希望繼續就重大國際和區域問題，與中方加強溝通合作。

國務院發佈的新聞稿則指出，龐皮歐直接向中方說明美中雙方在許多議題上有所分歧，包括南海與人權問題，也強調維護兩岸和平、穩定的重要性。至於中國官媒新華社聲稱，在王毅提及台灣議題後，龐皮歐回應「美國堅持一個中國政策」的說法，則未出現在國務院的新聞稿中。

隨後，龐皮歐與主掌外交的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪會面。值得注意的是，龐皮歐此行並未依往例會見習近平。龐皮歐六月訪問中國時曾與習會面，但此次顯然受到冷落，龐皮歐此行也未見到國務院總理李克強。

美國國務卿與中國外長是對等職務，但按照往例，美國國務卿訪問中國時，通常有望與高一級的國務院總理乃至國家主席會面。北京外交圈稍早盛傳，龐皮歐敲定此次訪中行程前，曾徵詢會見高層領導人的可能性，但遭中方拒絕，此說迄今未獲證實。