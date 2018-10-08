半夜開燈河濱打球 被控竊電

2018-10-08

〔記者黃捷／台北報導〕打籃球竟然打到被法辦！？台北市內湖區彩虹河濱公園籃球場的照明燈每晚十時關閉，二十五歲朱姓男子半夜想和朋友打球，自行打開照明燈電源，這小小的動作，卻讓他被當成「竊電賊」送辦；朱男承認開燈，但不知道事情這麼嚴重，士林地檢署認定朱男涉犯竊盜罪，以支付公庫五千元為條件，處分緩起訴一年。

彩虹河濱籃球場 每晚10時關燈

位於麥帥二橋下的彩虹河濱公園，沿著基隆河岸，公園並設有籃球場，為方便球友們使用，夜間照明燈定時裝置設定每晚六時至十時開啟，時間一到電源就會自動跳開。

朱男今年八月二十三日晚間十一時三十分左右想和朋友打籃球，自行打開照明燈電箱的電源，後因遭民眾檢舉，北市公園路燈工程管理處人員到場巡邏發現，當場報警處理。

球友自行打開電源 公燈處報警

因電箱原先設計可上鎖，公燈處人員先是懷疑朱男惡意破壞，提告毀損，但因無法排除電箱早在朱男使用之前就被打開，此部分罪嫌不成立。

不過，朱男承認自行開燈，但以為是公物，大家都能使用，不知道事情這麼嚴重，檢察官認為，既然照明燈只開放到晚上十時，若未經公燈處同意，超過時段一般民眾就無權使用，朱男擅開照明燈供自己打球，就算是「竊盜」公燈處的電能。

支付公庫5千元 緩起訴1年

檢察官考量朱男年紀輕、沒有前科，犯罪情節輕微，認罪且深表悔悟，公燈處也表示原諒，遂以八個月內支付公庫五千元為條件，處分緩起訴一年。

公燈處表示，因該籃球場附近有基河國宅等社區，過去常接獲陳情，指球場照明燈太亮影響睡眠，與住戶商討後達成晚上十時關燈的共識，民眾如有特殊需求，可透過里長反映或提出申請。

公燈處並說，並非一定要朱男受刑事處分，而是以此為警惕，提醒民眾不要重蹈覆轍，運動不是壞事，但應遵守規定，切勿破壞、擅動公物，以免觸法。