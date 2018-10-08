立院預算中心示警：人事費吃掉近半軍費

2018-10-08

〔記者彭琬馨、涂鉅旻／台北報導〕兩岸軍力失衡壓力漸增，儘管政府已增加明年度國防預算編列額度，但國防人事費吃掉近半軍費的情況並未緩解，加上募兵制上路等因素，軍方人事費用始終居高不下；立法院預算中心已接連示警，除主張行政院應對募兵制高額人事費尋求其他財源外，也建議政院應對近年中央政府歲出人事費及業務費預算配置，高度集中於軍事需求現象，設法適予緩降。

國軍逐步轉型募兵制，雖一年期義務役官兵退場，使國軍明年度薪餉總額減十一億餘元，但因推動多項志願役加給，導致明年度該預算較今年增加三十八億餘元，也是國軍人事費用居高不下的因素。總計國軍明年度人員維持費佔國防部預算的百分比約四十五．二％，顯示人事費吃掉近半軍費的情況並未緩解。

中央人事費 軍方占逾半

立法院預算中心近日出爐的「一○八年度中央政府總預算案整體評估報告」指出，中央政府明年編列的四二六六．八億元人事費中，國防部主管人事費即占一五五七．一億元，是總人事費的三十六．四％，若加上退輔會編列的退休退職給付七三三．八億餘元，光是國防部現役與退役人員人事費總額，就占去中央政府總預算人事費五十三．六九％，這項占比也創近五年來新高。

預算中心認為，近年在各類職工員額減少、國軍志願役人數漸增及調薪因素影響下，中央政府人事費仍呈遞增趨勢；而中央政府總預算中編列的人事費，有逾半數用於國軍現役與退役人員，「資源偏重少數機關及特定人員的情況頗為明顯」。

事實上，此為預算中心近三個月來對國防高額人事費二度示警。預算中心七月份出爐的相關預算報告提到，國防部實施募兵制以來，為增加募兵誘因，不斷向行政院報准提高各項待遇，隨著志願役人數增加，人事費需求易增難減，若持續提高志願役人數，後續人事費需求勢必將再提高，為避免資源排擠效應，行政院應對募兵制高額人事費尋求其他財源。

民進黨立委王定宇表示，若持續推動募兵制，國防成本支出的提高就是必然，未來只能朝向更精準化軍事投資、提升人員素質與工作效率，讓預算發揮最大效用。

官員表示，以職業軍人為主的國軍，現今講求高專長、多專長，都須時間培養，這也是志願役官兵的價值所在，現階段仍會持續推動募兵制，但會嚴密把關、檢討人事相關支出，也無排擠其他預算項目的情形發生。