姚批柯白色力量 變白賊力量

2018-10-08

〔記者周彥妤、鍾泓良／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨展現猛烈砲火，談到市長柯文哲的器官移植風波與施政能力時，姚痛批前項涉及道德倫理卻交代不清，後項完全不及格，直言「稱柯是liar（騙子）還不足以形容」、「白色力量變『白賊』力量」；對於國民黨提名的丁守中自爆與中國共青團友好，姚再轟「第一次看到舔共舔到這種地步」。

丁守中團隊發言人楊植斗回應，丁僅在廣播節目中提到過去辦理兩岸交流活動經驗，就被姚文智指舔共，民進黨執政後兩岸急凍，只搞意識形態不搞民生經濟，手腳已被看破，民調落後的姚確定還要用這樣的戰術選下去？

姚文智昨表示，相信柯過去行醫救人，也相信柯與台大醫院沒做活摘器官的事，但柯去中國十八次，與涉及活摘器官遭受國際通緝的醫生把酒言歡，又與主導器官移植的核心人物、中國前衛生部副部長黃潔夫密會，且柯說和黃是老朋友，難道都不清楚這些人在幹什麼？此事涉及道德倫理問題，柯應當說清楚。

談到柯文哲的施政能力，姚文智指柯稱自己還債五百二十億元，但四百四十億元來自人民稅金、二百八十三億元來自基金墊付；柯說時雨量七十八．八毫米不會淹水，九月八日豪雨多達一百四十餘處淹水，其中有九十九處未達柯的標準還是照淹；大巨蛋說不能蓋卻繼續蓋，說不能黑箱卻經常黑箱。

姚重批，這些表現都是「liar」，「柯市長用liar搞不好還不足以形容」；他也調侃，liar用台語說就是「白賊」，直指柯文哲曾經標榜的「白色力量」已變成「白賊力量」。

姚文智指出，這次台北市長選舉，可說是國家首都保衛戰。柯文哲對中國態度軟弱，對爭議總是迴避不談，不但沒有真正起身對抗，更失守國家尊嚴，接受「兩岸一家親」的論述。至於丁守中主張的「九二共識、一中各表」，姚也批，「結果中華民國永遠沒有辦法表」，且丁之前竟自爆與共青團友好，「我第一次看到中國國民黨候選人舔共舔到這種地步！」