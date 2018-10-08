柯秀政策白皮書 大打政績牌

2018-10-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕在姚文智、丁守中一連串政策攻勢下，台北市長柯文哲昨推出「我們的台北藍圖」政策白皮書，首刷一萬份，今起將在近百家獨立書店、咖啡廳免費索取，詳細地點將在柯文哲的臉書公布。柯營表示，週二還將在YouTube頻道推出全新企劃，讓柯文哲和市民朋友一塊搭車聊市政，直接回答市民的疑問，第一集將針對重陽敬老金釋疑，另外，也會解釋大巨蛋等議題。

柯文哲競選辦公室發言人林筱淇說，盼透過實體雜誌及「文青風」的方式，接觸更多民眾，「看雜誌的感覺，讓市政更平易近人」，並透過在咖啡廳與獨立書店鋪設通路，讓民眾在喝咖啡休息時有機會看到，而這些民眾未必是會固定上網關注柯市府市政願景的人。

柯競辦解釋，「我們的台北藍圖」政策白皮書主要針對年輕客群、文青，且外界過去可能認為柯文哲不夠有文化，這個刊物除了讓民眾了解柯所做的事情外，也讓柯粉有蒐集「紀念品」的機會。

政策白皮書以雜誌方式呈現，結合插圖細數柯文哲上任四年政績，包括青年住宅與托育、銀髮醫療照護、多元族群、交通、城市空間等共十個主題。

對於柯文哲以雜誌型態推出政策白皮書，不少外縣市網友詢問是否有電子檔可供下載？外縣市咖啡廳可否拿到？柯競辦表示，電子檔將分週陸續釋出；至於政策白皮書僅限台北市的咖啡廳、獨立書店才拿得到。

此外，台北市第二一七場聯合婚禮昨登場，今年首度嘗試電音派對婚禮，柯文哲穿上一身華麗格紋西裝，化身帥氣ＤＪ刷盤。柯致詞時笑說婚姻就是典型的聽人家講沒有用，要自己去實踐，所以做為市長除了祝福外，就不浪費大家時間，快完成婚禮，快點去實踐。