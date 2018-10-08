黃煌雄請辭促轉會主委》蘇：國民黨弄得好人做不下去

2018-10-08

〔記者邱書昱、陳心瑜、俞肇福／綜合報導〕促轉會主委黃煌雄前天請辭獲准，新北市長參選人蘇貞昌昨表示，促轉是很重要的事情，台灣經過幾代人努力才有這樣的機制，副主委張天欽請辭後，國民黨一直責難，甚至到黃煌雄的辦公室罵，弄得一個好人做不下去。

有關促轉會一事，蘇貞昌說，張天欽做錯事下台，國民黨現在還一直責難，「現在又反過來講奇怪的話，這真是很讓人不解。」

親民黨主席宋楚瑜昨天到基隆市為黨籍議員參選人輔選時感嘆地說，黃煌雄請辭的心情他非常了解，也很同情。宋楚瑜說，兩週前自己就提出警告，「東廠風暴」主角張天欽不是辭職了事，應該移送追究相關責任；現在促轉會的公信力深受質疑，沒有公信力哪有公正性？沒公正性將來如何執行公權力？

電廠建不建都反對

蘇批侯只有反深澳

針對深澳電廠，總統蔡英文前天批評國民黨新北市長參選人侯友宜是靠反對來發電。蘇貞昌認為，侯整場選舉只有一個反深澳，「現在建他反對，不建他也反對，到底他的能源政策是什麼？」

另一方面，民進黨新北市黨部主委、也是藝人身分的余天相當搶手，有傳言余天所屬的正國會派系的龍頭林佳龍說，要邀請余天出席必須經過他（林）的同意。蘇貞昌強調，「沒有這回事」，余天特別說新北市很重要，因此留在這裡。

蘇貞昌說，余天能唱、能說，也非常熱心，在全國都很搶手大受歡迎，在新北市辦很多場次活動，沒有要經過誰的同意。

蘇貞昌昨也不忘重提自己的政績，強調過去他擔任台北縣長時解決土城地區的淹水問題、打通土城的交通瓶頸；在行政院長任內，他還在視察現場裁定將捷運延伸到頂埔站，才讓大家現在有便利的交通。

蘇也表示，當年鴻海總部設在土城，前方有陸軍運輸兵學校，他以一○五天的高效率遷移陸軍運輸兵學校，成立全台知名的頂埔科技園區，引入上百億的投資，創造上千的就業機會。