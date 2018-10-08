年改成效 18趴補貼明年減列218億

2018-10-08

〔記者彭琬馨／台北報導〕蔡政府力推軍公教年改，在減少財政負擔方面也漸顯成效，立法院預算中心近日出爐的「一○八年度中央政府總預算案整體評估報告」顯示，明年軍公教整體退休金預算雖僅較今年減列五十六億元，但十八趴優存差額利息（加計補助地方政府退休金），與今年度相較，大幅減列逾二一八億元。

為了確保退休年金財務永續，軍公教年金改革法案先後完成修法之後，今年七月一日同步上路。在制度變革下，依據立院預算中心的評估報告，明年中央政府總預算中針對軍公教舊制退休金及優惠存款差額利息共編列一二四一．七三億元，加計新制退休金預算及退輔會退休金增編數後，整體退休金預算達一五四四．七二億元，與今年度相較，共計減列五十六．八七億元。

軍公教退休金減列56億

報告指出，有關各類退休金預算增減原因，其中新制退休金因人員晉級及軍公教待遇調整等，尚較今年度成長；舊制退休金雖受所得替代率調低影響，但因新增退撫案件及支領退休金人員壽命延長，僅較今年度微幅減少。

不過，在十八趴優存方面，則是大幅減少利息支出，報告分析顯示，中央政府明年度編列的軍、公、教優惠存款差額利息為一八五．六二億元，加上補助地方政府退休教育、公務及警消人員的優存差額利息為一二二．二九億元，合計共三○七．九一億元，與今年度相較，減列逾二一八億元。

報告指出，優存差額利息減列因素，除優存利率降為九％外，尚因若退休者每月退休所得超出其適用之所得替代率上限時， 優惠存款利息係扣減順序第一順位所致。