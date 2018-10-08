7月才成軍 阿帕契機件明年花9億送美維修

2018-10-08

〔記者羅添斌／台北報導〕AH-64E阿帕契攻擊直升機部隊在今年七月剛舉行全戰力成軍典禮，卻傳出阿帕契直升機重要的總成及機組件有嚴重瑕疵，台灣又未取得美方授權的高等級維修能量，必須將多批裝備回送美國原廠維修，陸軍在明年度預算中，已編列阿帕契裝備回運美國維修所需金額三○二七萬餘美元，換算台幣高達九億二千萬餘元，由於阿帕契直升機已交機四年，過了保固期，這筆經費都要由台灣買單，阿帕契後續維持費用之高，令人咋舌。

陸軍在今年度同樣編列阿帕契攻擊直升機總成及機組件回運美國維修的預算項目，但今年編列數字為台幣三億二千三百萬元，明年度編列金額幾乎是今年度的三倍。

我國共向美國採購三十架AH-64E阿帕契攻擊直升機，連同飛彈彈藥、整合式頭盔及教育訓練等，採購總金額為五九三億餘元，若是以不含彈藥及訓練等等的單機成本計算，每架平均為台幣七．九億元，陸軍明年編列相關裝備回運美國維修的金額達到九億二千多萬元，足足可以再買一架阿帕契攻擊直升機。

陸軍司令部對此表示，陸軍AH-64E直升機是在一○三年十月接裝完畢，一○五年底已經過保固期，一○六年起執行後續維持軍售案，分年編列直升機定期維修及技術支援服務，一○八年計編列九億餘元。

官員指出，阿帕契採購及後續維持費用的確偏高，主要是因為我國採購時，是與美軍同步換裝最新款的阿帕契，並加入許多新科技及技術。此外，美方並未將阿帕契的維修能量全數授權台灣執行，許多機組件若有問題，涉及到高等級的維修項目時，就必須將總成或是機組件送回美國原廠維修，這也是導致阿帕契直升機為什麼要將多批裝備運回國的原因，也因此將會使後續維持費用持續偏高。

官員說，目前我方僅具有阿帕契一般等級的維修能量，由於亞太地區國家對阿帕契的需求預估會持續增加，未來如果能在台灣設立阿帕契亞太維修中心，將阿帕契廠級維修能量移到台灣，對美台都有利，我方將會持續向美爭取。

至於前陸軍司令胡鎮埔當年曾批評採購阿帕契恐會淪為「天價後勤」，軍方官員表示，軍方正在爭取美方同意將高等級的維修能量授權移轉台灣執行，屆時將可相當程度地降低維修及維持成本。