散佈總統假消息 抓到造謠者

2018-10-07

〔記者邱俊福、黃良傑／綜合報導〕臉書「正宗！鬼島狂新聞！」粉絲專頁管理者那姓男子，涉嫌張貼兩張LINE截圖，假冒國軍雲豹裝甲車駕駛，散佈總統蔡英文南下勘災時，指示陪同的救災裝甲兵荷槍實彈、槍枝上膛等不實訊息，刑事局偵九大隊第一隊將他查緝到案，依偽造文書及侮辱公署罪移送高雄地檢署偵辦。

冒裝甲車駕駛 稱勘災荷槍實彈

警方調查，卅五歲那男在高雄地區養殖水產，他到案後表示，因對目前政府不滿，在群組、網路上看到該LINE截圖後，才會轉貼在粉絲專頁，但警方從截圖的畫面細節以及其他網路未看到相同截圖，僅出現在該粉絲專頁，研判截圖可能是他自導自演。

警方說，今年八月廿六日臉書粉絲專頁「正宗！鬼島狂新聞！」張貼兩張LINE截圖，一張內容自稱為雲豹裝甲車駕駛，表達裝甲車上同事都是荷槍實彈，「真的很誇張，我們到底是來救災，還是來打仗」，另一張內容指「總統不是應該站在人民這邊，怎麼會叫我們荷槍實彈呢」，散佈不實消息。

總統府及國防部獲訊立即發布新聞澄清，並向刑事局報案。

那男得知國防部發布新聞將追究後，關閉該專頁數日，隨即又開啟，但不久將專頁改名為「鷹派狂新聞」繼續經營該粉絲專頁。

辯看到截圖轉貼 依偽文罪送辦

刑事局追查後鎖定那男涉案，四日派員前往高雄市查緝，當時他正在林園區海邊的魚塭，警方帶他回住處搜索，並查扣作案手機，移送雄檢，檢方複訊後請回。雄檢襄閱主任檢察官葛光輝表示，全案分案交由檢察官指揮偵辦，確定觸犯的罪名仍待檢察官深入調查、釐清。

日本讀賣新聞日前一篇回顧關西機場事件的報導中提及，中國成立「對台工作小組」， 為了動搖蔡政府，訂下有組織散佈假新聞的方針，若成功讓台灣媒體轉載就頒獎金，文內提到近來台灣發生的三起假新聞事件，蔡總統搭裝甲車勘查水災之際，救災裝甲兵被誣指是荷槍實彈、槍枝上膛，就是其中一則假新聞。