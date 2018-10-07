為東廠風波負責 黃煌雄辭促轉會主委

2018-10-07

〔記者陳鈺馥、李欣芳、蘇永耀／台北報導〕行政院促轉會前副主委張天欽「東廠事件」重創轉型正義工作，為讓促轉會「浴火重生」，解開朝野不必要的政治僵持，促轉會主委黃煌雄昨發表辭職聲明，主動辭去主委一職，已獲行政院同意。

辭意堅 府院慰留無效

據悉，黃煌雄在張天欽下台後不久即向行政院長賴清德表明要辭職，賴揆向蔡英文總統報告，總統指示慰留，不過，黃煌雄日前再向賴揆表達辭意，因辭意堅定，府院慰留無效。

行政院聲明表示，賴揆感謝黃煌雄過去肩負轉型正義推動的艱鉅任務，也期勉促轉會繼續完成使命。總統府說，總統了解也尊重黃煌雄的決定，並感謝這段期間的努力。

對於主委突然請辭，促轉會表示，黃煌雄事先沒告知會內，促轉會僅有兩年工作期程，未來將持續推動政治檔案的蒐集與整理、中正紀念堂轉型之研討、政治受難者不公義判決撤銷公告案件的逐案比對，及政治創傷心理療癒等業務。

九月十二日爆發張天欽「東廠說」爭議事件後，已有五人離開促轉會。促轉會五日完成「平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」後，黃昨發表「從承擔到放下」聲明正式請辭。

黃煌雄說，「承擔，是為了轉型正義工程；放下，也是為了轉型正義工程。」台灣的轉型正義工程雖然起步較晚，卻是民主運動具正當性、又有合法性的授權，實應從超越政黨輪替的高度與格局來看待，他懷著這種心境與自我期許承擔此一職務。

黃煌雄提及，但九一二事件破壞了大局，不僅使成立之初即備受爭議的促轉會，蒙上難以承受的「東廠」污名，更加深朝野政黨的疑慮與對立，致新會期的立法院幾度開議不成，使本已崎嶇難行的轉型正義工程，雪上加霜，舉步維艱。

盼解開朝野政治僵持

「做為促轉會主委，我責無旁貸！」黃認為，為解開朝野不必要的政治僵持，雙方必須智慧以對，冷靜互動，相向而行，並共同努力為超越政黨輪替的轉型正義留下空間。

黃表示，「我決定主動辭去促轉會主委一職，俾讓促轉會得以浴火重生，並讓促轉會所追求的真相、責任、公義、和解的目標得以延續」。

依促轉條例規定，促轉會置委員九人，由行政院長提名經立法院同意後任命；目前促轉會正、副主委皆出缺中。