深澳電廠有條件停建》蘇︰侯只會靠反對來選舉

2018-10-07

〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕行政院有條件評估停建深澳燃煤電廠，被國民黨新北市長參選人侯友宜質疑是選舉伎倆，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨強調，能源問題是很科學、專業的，用冷嘲熱諷解決不了問題，希望不要淪為選舉操作，甚至用造假的影片恐嚇人民，更不要把選舉變成電廠建不建的單一議題，應該回歸理性考慮，專業判斷。

蘇貞昌也說，國民黨對於深澳電廠「建也反對，不建也反對」，從頭到尾就靠一個反對來選舉，而不談市政議題，他呼籲對手好好告訴新北市民，市政建設到底要怎麼做、要做什麼？不要只靠反對電廠來蒙混立場。

行政院長賴清德昨則在新北市舉行的「百工百業挺改革」活動指出，侯友宜為了選舉利益而反對深澳電廠，又反對中電北送，他反問侯友宜「電要從哪裡來？」蔡英文總統也批評說，侯友宜什麼都反對，難道要靠反對來發電？不負責任的政治人物絕對不是好市長。

賴清德說，過去為了改善空氣品質、反空污，大家都努力過，也曾走上街頭，「但好像沒看過侯友宜參與」，深澳電廠更新計畫是經歷國民黨、民進黨執政都支持的，但現在侯友宜為了選舉利益，反對他當副市長時的主張，侯難道主張以核養綠？還是核一、核二延役？還是核四要啟封運轉？要跟老百姓講清楚。