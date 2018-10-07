侯秀饒舌 電音趴與市民同歡

2018-10-07

〔記者翁聿煌、何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨天成立永和區、中和區兩個分區競選總部，晚上在「市民總部」舉辦「最硬電音趴」活動。對於蔡英文總統指新北市長選舉是從「真的會做事」與「造假抹黑」做出選擇，侯友宜發新聞稿反擊說，蔡總統用粗暴的言語攻擊，這是「自甘扮演選舉的工具，失了總統是為全民謀求福祉的高度」，「謙卑、謙卑、再謙卑」變成對她的最大反諷。

對於民進黨「百工百業挺改革」造勢活動，總統、行政院長都到場，侯友宜說，從選舉開始，他就是一個人和年輕夥伴一起向前走，「我們小咖面對他們的大咖」，對手用黨國資源傾全力打擊他，侯友宜的大咖就是市民，「我這個小咖的侯友宜要結合所有的大咖市民」，不是靠誰來輔選。但侯友宜昨天成立永和、中和競選總部時，國民黨主席吳敦義也到場站台。

侯友宜昨晚在他的「市民總部」舉辦「最硬電音趴」，邀請「二○一七年世界百大女DJ」唯一的台灣人DJ COOKIE以及新生代「Muse DJ大賽」冠軍的DJ Smile等現場演出。

侯友宜也化身「MC YOUYI」在現場與DJ合作Rap演出，他以國台語混用唱出「燒炭發電、空氣很髒；出門轉來、愛say逃髒；PM2.5、邁來衝康；弄嘎破病、嘿叨母湯」，表達他反深澳燃煤電廠的立場。

中和總部成立 劉振南缺席

另外，侯友宜昨天成立中和區競選總部，顧問團副團長、竹聯幫大老劉振南缺席；競選總部主委邱垂益表示，消息傳出後，劉振南聽說檢警想要辦他，「可能已經出國避風頭了！」邱並說，找劉振南擔任顧問團幹部是顧及地方政治生態平衡，目前沒有要換人。

侯友宜則表示，他不認識劉振南，對分區總部的安排規劃，「我們都尊重」，一個人難免有他的過去，但最重要的是要改正過來。邱垂益也說，劉振南「年輕時曾經做錯事」，但現在已改邪歸正，應給他重新做人的機會，八年前曾奮不顧身奪槍救了連勝文，可以看出劉振南是很有正義感的人。