蘇喊改革 讓百工百業衝衝衝

2018-10-07

蔡站台相挺 籲選「真的會做事」

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨「百工百業挺改革」活動壓軸場，昨天在新北市舉行，蔡英文總統致詞說，民進黨新北市長參選人蘇貞昌最了解新北，也為新北做出成績，民進黨請出最強棒的蘇貞昌，一定會讓新北更新更好，新北市長選舉就是在「真的會做事」與「造假抹黑」兩者之間做選擇。

蘇貞昌則強調，當選後會為新北市日夜打拚，配合中央解決工商業「五缺」問題，現在美中貿易大戰，台商想回流，新北市有最多的勞動人口、最大的土地，他要讓百工百業在新北創造最好的舞台，提升市府效率，讓台商回來、各行各業都能衝衝衝。

民進黨昨天在新北市板橋舉辦「百工百業挺改革」活動，蔡總統、行政院長賴清德及蘇貞昌、黨籍市議員參選人齊聚造勢，活動會場座無虛席、氣氛熱烈，蘇貞昌競選辦公室表示現場有六千多人。

賴生日願望「蘇貞昌當選」

賴清德致詞推崇蘇貞昌有能力、會做事，有魄力、也有執行力，目前雙方差距只三％左右；昨適逢賴清德的國曆生日，他說，生日願望就是蘇貞昌當選。

四年前參選新北市長僅以二萬多票落敗的前行政院長游錫堃，要求大家力挺蘇貞昌，「不要再留下遺憾」。他強調，蔡政府走在正確的道路，台灣前途要交給「親生子」的民進黨，民進黨在國家定位方面可以信賴，讓民進黨繼續帶領台灣朝正常國家的方向前進。

蘇貞昌指出，新北市由國民黨執政十三年來，城市進步速度變慢，他當選才能讓中央政府這兩年辛苦推動的改革獲得支持，讓往後的進步得到力量。

蔡英文壓軸演說，肯定蘇貞昌會用市民的角度來施政，會用「院長的歷練」替新北市民解決問題，並連結台北、桃園、基隆、宜蘭的「大台北會做事連線」，中央與地方全力合作。

蔡英文表示，改革的過程很辛苦，難免影響社會的支持跟穩定，但正確的事就要去做並做出成績，二○一六年政黨輪替時，經濟往下走，民進黨接手後，經濟翻轉並穩定上揚，今年出口規模很可能創下歷史新高，從台積電擴廠、GOOGLE、微軟、思科、臉書等都來台灣尋找合作機會，代表看好台灣的經濟發展。