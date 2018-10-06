1270受難者有罪判決撤銷 總統道歉

2018-10-06

〔記者李欣芳／台北報導〕為平復司法不公，促轉會昨隆重舉行「平復司法不法之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，共一二七○位白色恐怖與二二八事件受難者的有罪判決公告撤銷；面對這歷史性的時刻，蔡英文總統致詞時代表政府向受難者說：「對不起，讓你們久等了」，這一天真的來得太晚，但是來得晚，總是勝過永遠不來。

總統：對不起，讓你們久等了

總統強調，台灣的轉型正義，過去曾經遲到，不過從現在起，因為我們共同的努力，它將不再缺席！

促轉會昨選在曾是警總軍法處看守所舊址的喜來登飯店舉行這項儀式，以國家立場公開宣告長年承受污名的政治受難者無罪。首波千餘名有罪判決公告撤銷的名單以白色恐怖受難者為主，其中包括鹿窟事件的一一八人，部分是二二八受難者。

首波名單 白色恐怖受難者為主

促轉會邀請約兩百名受難者及家屬到場，並安排被撤銷有罪判決的二二八受難者鍾逸人、白恐受難者吳聲潤、李石城上台致詞。

蔡總統表示，過去即使對家屬有補償、頒發恢復名譽證書，沒辦法消除錯誤判決紀錄，她很感謝立法院通過促轉條例，感謝促轉會終於公告有罪判決撤銷、還給受難者清白、平反歷史，她知道每個受難者都引頸期盼這天的到來，但還有很多人等一輩子等不到。

總統說，過去發生的事是政治受難者每天回想的、忘不了的痛苦記憶，她在這裡向受難者表示，這是個重要的日子，她希望昨天之後，受難者可以放輕鬆一點，好好享受人生。總統並提到，她要向各位家屬說「很抱歉」，無法讓一些受難者親眼見證這一刻。

總統強調，轉型正義的價值，絕不會走回頭路，會用最堅定的態度，來記取歷史教訓，走向真正的和解。最後，總統與現場貴賓一同啟動罪刑撤銷儀式，並獻花給第一波撤銷罪刑的受難者。

促轉會主委黃煌雄表示，「今天的這一小步，希望成為國家轉型正義的一大步」，他預告，未來半年還有第二和第三波罪刑撤銷公告，總人數將達一萬人左右。