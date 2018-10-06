性侵啟能中心女院生 前組長起訴// 主管包庇 花縣府須處分

2018-10-06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮一家啟能發展中心今年六月間爆發台版「熔爐」案，該中心前行政組長張平安涉嫌性侵女院生，中心主任吳靜怡雖具社工身分，在接到院生反映後竟視若無睹，致五名院生持續遭性侵害多年。花蓮地檢署昨依妨害性自主等罪嫌將張男起訴，並認定吳女知情不報，還私下提供被害人私密資料給張平安，一併依妨害秘密罪將她起訴，未通報部份也函請花蓮縣政府社會處處分。

護理師揭發台版熔爐案

曾任職該間啟能發展中心的吳姓護理師，揭發該中心有女院生遭性侵，涉案人是啟能發展中心行政組長張平安，她向主任吳靜怡反映沒下文，得知機構知情不報，反而包庇掩蓋醜聞，威脅院生不准舉發，否則要把她們趕出中心；吳女只得暗中蒐證，將資料交給警方，吳靜怡當時宣稱是「離職員工挾怨報復」。

但檢警偵辦發現，張平安二○一五年二月開始，刻意製造與女院生獨處機會，在房間、棉被間、頂樓等處性侵被害人，事後給予五十到一百元封口費。

中心主任竟稱挾怨報復

檢方認為，張平安從事慈善事業，卻不知自尊自重，明知五名被害人智能缺陷，竟在三年內利用被害人對他的信任，及中心主管長期漠視無力自救下，持續十多次猥褻、性交與性騷擾被害人，戕害被害人身心甚鉅，使社會上眾多慈善機構形象受到影響，請法院從重量刑，以示儆懲，並依刑法第九十一條之一，令被告入相當處所施以強制治療，以免其他無辜智能缺陷人士再受傷害。

另檢方認為，吳女掌管中心事務，被害人及護理師反映遭張平安性侵害或性騷擾，她卻視若無睹，未主動通報主管機關，也未進行內部調查，造成被害人等心靈受創。

洩密加害人 起訴主任

檢警更發現吳的包庇不法犯行，查出吳靜怡竟把擔任社工期間對被害人的訪談資料，私下交給張平安的律師，做為被告訴訟上使用，此部分依妨害秘密罪起訴，至於吳女違反通報義務部分，移請社會處處理。縣府社會處長陳玟祺說，社工人員未依法通報，可處以六萬元以上、三十萬元以下罰鍰，並令限期改善。

啟能發展中心昨大門深鎖，打電話無人回應，吳靜怡否認洩漏秘密；據悉，吳靜怡至今年六月仍擔任該中心主管，之後是否仍任職同單位，有待了解。