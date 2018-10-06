觀塘三接若順利興建// 賴揆：可評估停建深澳電廠

2018-10-06

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕台電深澳電廠更新擴建與中油觀塘天然氣第三接收站興建案，雖被視為重要能源政策方案，但外界阻力不斷，行政院長賴清德昨天在立法院答詢時拋出重要政策方向表示，若三接順利興建，天然氣發電能提升到一定比例，滿足電力供應需求，行政院也同意請經濟部評估深澳電廠停止興建的可行性。

三接開發案因涉及大潭藻礁生態保育，九月十二日、十月三日環評大會，因民間環評委員集體缺席而流會，下週一將再次審查；深澳電廠也成為國民黨主打的選舉議題。

民進黨立委羅致政昨在立院施政總質詢時，針對深澳電廠、能源政策問題質詢指出，二○二五非核家園是否仍為政府的政策目標？賴揆答詢表示，核一、核二與核三除役明定在電業法裡面，不會改變；經濟部長沈榮津則說，政府會繼續相關能源政策，包括二○二五年發電比達到天然氣五十％、燃煤三十％、再生能源二十％，而三接就是要解決穩定的天然氣供應。

賴揆表示，天然氣發電從現在的三十％提高到五十％，因此觀塘非常有必要性。如果三接環評通過順利興建，經濟部將重新盤點檢討新的能源計畫，如果可以滿足電力供應需求，行政院也同意請經濟部評估深澳電廠停止興建的可行性。

經濟部表示，會就整體電力供應及區域供電平衡等進行全面盤點，不過，是否停建深澳，需待三接環評結果出爐後才能下定論。