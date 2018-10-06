新聞分析》避免空污爭議 變選舉提款機

2018-10-06

記者李欣芳／特稿

行政院長賴清德昨拋出震撼彈，若觀塘第三天然氣接收站興建後供電充足，可評估停建深澳電廠。這是賴揆首度就深澳電廠爭議釋出有條件退場的重要宣示，對賴揆而言，此決定是個痛苦的抉擇，但醞釀已有一段時日。

為避免讓藍營將深澳電廠的空污爭議當成年底選舉的提款機，決策高層已有默契，選前不強推。尤其今年以來，環團結合網路等力量，大動作反對觀塘第三接收站與深澳電廠的興建，在環保優先的前提下，能源政策與穩定供電等公共政策的討論已被模糊焦點。

無論執政團隊如何費盡口舌，論述深澳電廠興建的必要性，但環保的爭論已讓執政團隊被污名化，深澳電廠議題不僅讓民進黨在年底選戰一路挨打，也已構成行政院不小的壓力。

不過，在考量三接若能順利興建、電力可穩定供應等前提下，才是政院選擇可讓深澳電廠有條件退場的主因。今年由於新機組陸續加入供電，且無颱風登陸等外力因素干擾供電，也是繼去年之後，連續兩年夏天度過最嚴峻的供電危機。

賴揆自去年九月上任後，積極解決企業界面臨的「五缺」問題，特別是供電問題，做了不少努力。眾所周知，二○二五非核家園是蔡政府宣示要達成的目標，發電捨棄核能之後，雖然賴內閣卯足全力推動太陽能與風電等綠能發電，但綠電尚在起步階段，還無法一步到位，因此，必須考慮天然氣與燃煤的發電占比。

無論是深澳的燃煤電廠，或者觀塘第三天然氣接收站，都是賴內閣在能源轉型期穩定供電的重要選項，不過，由於公共政策的討論已被模糊焦點，考量當前已度過最嚴峻的供電危機，未來應可穩定供電前提下，政府因此忍痛抉擇，讓深澳電廠有條件退場。