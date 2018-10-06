中油︰供電迫切需求三接支援

2018-10-06

〔記者黃佩君、林菁樺／台北報導〕經濟部長沈榮津昨表示，將重新檢討天然氣機組的能源規劃及供電情況，若能滿足用電需求，即可重新評估停止興建深澳電廠；中油則表示，三接對供電及供氣有極迫切需求，已二度修正方案，對環境衝擊降到最低，希望各界能好好討論。

三接攸關大潭電廠三部天然氣機組穩定供氣以及電力備用容量能否達十五％的關鍵，但因涉及藻礁議題，雖兩度修改方案，但已延宕一年多；至於深澳電廠，雖已通過環評，卻屢遭質疑空污問題，並成為公投及新北市長選舉議題。

經濟部官員表示，根據台電原始規劃，三接攸關二○二二年起大潭電廠八、九號機組天然氣供應，每部機組裝置容量一百萬瓩，加上影響七號機供氣穩定，牽涉機組達二四○萬瓩；而深澳機組兩部共一二○萬瓩，原預計二○二五年起上路。

若三接如期興建且滿供時程提前，由原訂二○二七年起上路的每部一一○萬瓩的通霄四、五號機組提前完工補上，有可能彌補深澳供電缺口；若無三接，則二○二二年備轉率將由十％降到約八．九％，且之後至少三年均低於十％。

不過，三接已延宕一年多，無法趕上二○二二年七月上路時程，最快二○二三年第一季可供應一百萬噸天然氣，二○二五年可供應滿載三百萬噸天然氣。

至於通霄新四號機，裝置容量達一一○萬瓩、商轉時程為二○二七年，裝置量與深澳接近外，且已在開發計畫內，被認為可行性較高。不過，台電直言，工程光是壓縮半個月就已是艱難任務，何況提前兩年，且通霄補上雖可保住供電，仍無法解決全國電網平衡問題。

台北港開發需18年 緩不濟急

中油表示，目前觀塘仍是唯一地點，至於環團提議的台北港，因台北港南碼頭區遠期用地異地替代方案涉及填海造地，約需十八年，緩不濟急，且新北市政府已兩度發函反對。

中油副總黃仁弘表示，目前三接開發範圍已自二三七公頃縮至二十三公頃，並使用既有填區興建儲槽與氣化設施，維持G1、G2、G3區藻礁現狀，減少對藻礁生態與魚類的衝擊，希望各界好好坐下來檢視變更方案。