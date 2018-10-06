賴揆：有人污名化深澳電廠 很不應該

2018-10-06

用錯誤照片、假照片 做政治操作

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、施曉光／台北報導〕行政院長賴清德昨拋出有條件停建深澳電廠案，引發藍營質疑是選舉考量，賴揆在立法院答詢時強調，深澳電廠更新計畫經過國民黨、民進黨執政，大家共同支持推動過，理論上這樣的公共計畫不應該被政治化，但現在有人政治化，還用錯誤照片、假照片，來做政治操作，污名化深澳電廠，這很不應該。

賴揆說明，台電公司對深澳電廠的更新計畫，是把舊的傳統機組，轉化為新的「超超臨界」機組，加上除污設備，讓空污排放量接近天然氣。

國民黨立委陳學聖質詢時質疑，過去未曾聽聞民進黨政府有放棄深澳電廠的選項，行政院昨卻忽然拋出能有條件停建深澳電廠，不禁讓人懷疑，賴揆此舉是為了挽救民進黨新北市長參選人蘇貞昌的選情，「難道因為藻礁不會說話、沒有投票權，就能犧牲藻礁嗎？」

賴揆答詢時強調，深澳電廠在國、民兩黨執政時都支持推動過，他現在只是在執行前面院長的政策；賴並說，曾核定深澳電廠的行政院副院長（朱立倫）跳出來反對，（侯友宜）擔任過新北市副市長為了選舉，竟用錯誤的照片抹黑深澳電廠。

賴揆指出，雖然深澳電廠能達成穩定供電與空污減排的目標，但若社會對深澳電廠產生越來越多的誤解，經濟部願意負責任地說明觀塘第三天然氣接收站能設立的理由，身為行政院長「當然要支持」。

知情人士指出，政府重新評估深澳電廠興建已經討論了一段時間，這是由於深澳電廠問題雖然並沒有如藍營盤算激起太多漣漪，不過確實也讓新北市其他公共議題、新北市政跳票等討論被掩蓋，希望這次能夠適度清理戰場，現在換國民黨表態。

國民黨文傳會代理主委唐德明表示，深澳燃煤電廠傷害附近幾個縣市人民的健康，所以大家反對興建，而天然氣接收站大家並不排斥，只是觀塘天然氣接收站會影響藻礁生態區，大家希望縮減開發面積保護生態環境，兩者都有其正當性，賴揆卻開出藻礁或深澳只能選擇一個的選擇題，擺明是要讓兩邊民眾對立、有你無我，這豈是一個行政院長該說以及該做的事。