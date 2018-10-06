三接若再卡關 台商回流恐「不來電」

2018-10-06

深澳喊停 區域供電不平衡 潛藏缺電風險

記者林菁樺／特稿

拚經濟要先解決企業憂心的「五缺」問題，而電力更是重中之重，以台灣經濟命脈的高科技產業而言，一秒都不能缺電，這也一直是政府招商引資首要克服的難題。近幾年供電逐漸脫離不穩的標籤，但三接環評大會迫在眉睫，若無法拿到過關門票，直接衝擊大潭供氣，缺電又將成為焦點；政府應慎思深澳的前車之鑑，三接即使過關，能否順利走下去才是關鍵。

若無法供氣大潭電廠 衝擊備用率

檢視近幾年用電概況，今年台電備轉容量率低於六％（供電警戒）的天數下降到二十九天，將創四年新低；明年備用容量率更可重回法定目標十五％門檻，象徵台電供電從戰戰兢兢走向穩定。不過，卡關已久的第三接收站，若無法供氣給大潭新機組，備用率可能又跌回十五％以下，供電埋隱憂，可能影響台商回流意願。

經濟部表示，台商躲避美中貿易戰火，已有四十家企業願鮭魚返鄉，在中國發展的電子業者更在三接公聽會上表態，台灣是廠商轉移陣地的首選，但前提是「政府要給我們用電保證」。在商言商，業者的確可不顧能源類別，要的是政府兌現穩定供電支票。

台電主管也說，經濟發展需要電力輔佐，廠商加碼投資，電力需求不用想，肯定大增；短期而言，台灣未來三年備用容量率可攀升逾十五％，在中大型新機組接力上場後，尚可因應產業發展需求。

北部用電缺口 須中南部支應

不過，深澳喊卡後，台灣恐要承擔區域供電失衡風險。去年八一五大停電，影響全台近六百萬戶，區域供電平衡議題浮上檯面；經濟部曾提數據指，北北基、宜蘭、桃園、新竹每年有一三四億度用電缺口，必須由中南部電廠北送支應，深澳計畫即是解決電網平衡。

事實上，以電網細切，可分為有二七○萬戶的北東與一八○萬戶的北西，台電直言不諱，深澳若喊停，核四也不啟封，等於用電需求高的北東只剩和平與協和電廠支應，一旦兩電網連結發生事故，北東電網恐怕嚴重缺電，這就是供電系統不平衡潛藏的極大風險。

深澳好不容易拿到興建門票，但三接有時程上更緊迫的壓力，深澳淪為犧牲打是否值得，待下週環評大會揭曉。然而，電力與經濟密不可分，能源政策應尊重專業，否則台灣將陷入揮之不去的缺電噩夢。