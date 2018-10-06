美國防部：中國威脅美軍原料補給

2018-10-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國防部最新報告指出，中國對美軍至關重要的原料補給構成「明顯及日增的風險」，包括稀土、化學原料及特定電子器材等。

路透報導，美國國防部在這份五日才會正式公布的報告中，提出一系列強化美國產業的分析建議，包括擴大對關鍵產業的直接投資等，其具體計畫列於一份未公布的機密附件。路透分析，該報告可能加劇美中貿易衝突，為美國總統川普「買美國貨」的倡議提供支持，該倡議意在替美國製造業爭取數十億美元產值的武器銷售，創造更多就業機會。

稀土、印刷電路板 掌握在中國手中

報告特別點出中國主導美國稀土原料的供應，也提到中國在全球特定電子器材及化學原料扮演的角色，這些都使用於美國軍需品中。全球九十％的印刷電路板目前在亞洲生產，其中逾半在中國製造，對美國國防構成風險。

美國防系統 有遭病毒滲透風險

報告指出，「木馬晶片及病毒」的風險正滲透美國國防系統。五角大廈憂心，「銷毀開關（Kill Switch）」可能嵌入電晶體中，恐令敵方在衝突時關閉美國的敏感系統。美國情報官員今年警告，中國製手機及網路設備可能用於監視美國人民。

報告也提及中國以不公及非法手段，以多種策略破壞美國產業，包括補貼出口產品及竊取美國科技。報告發現多起案例，美國僅存的重要材料生產商處於倒閉邊緣，被迫從迫使他們在國內停產的「同一個外國生產者國家」，進口低成本材料。

此外，報告也尋求補強攸關國安的核心產業弱點，並且總結了近三百個安全漏洞，可能影響美軍必需的重要原料及零組件。