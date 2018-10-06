國安人士︰中國惡霸行為 國際都看在眼裡

2018-10-06

〔記者鍾麗華、蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕美國副總統彭斯在華府智庫哈德遜研究所演說批評中國，並強烈挺台。國安人士昨表示，彭斯舉出中國霸凌台灣的幾個例子，證明破壞台海現狀的正是中國，而中國的惡霸行為，國際社會都看在眼裡。在美中兩強之間，台灣沒有選邊戰的問題，我國安團隊會找出台灣生存發展路徑，謹慎因應變局。

嚴德發︰國軍能掌握周邊變化

針對外傳美軍將在十一月於台海實施軍演，國民黨立委江啟臣在立院院會質詢相關部會，是否有掌握相關情勢，行政院長賴清德表示，國安團隊在蔡總統的領導下，對於兩岸或是美中台三邊的關係，都有充分掌握狀況。國防部長嚴德發則說，這是美方全球性的軍力展示，不是軍演，國防部對相關情勢都有所掌握。

嚴德發稍早受訪表示，這是美方自主的軍事行動決定，國防部不宜評論，但不管是南海還是台海，國軍都有能力掌握周邊區域情勢的變化及應處，維護國家安全。

賴揆︰台灣會捍衛自身權益

賴揆受訪指出，中國要併吞台灣是事實，台灣是主權獨立國家，享有民主自由重視人權價值，「我們有我們存在的立場，會捍衛本國自身的權益，全國人民團結努力，為台灣奮鬥這是最重要的，不必去擔心支持我們的人，說我們反而成為他們的棋子，這樣的論述應該是不存在的。」

對於彭斯的演說，陸委會表示，政府維持台海和平穩定的兩岸政策一貫，也有自我防衛的決心，政府將持續關注美中情勢發展及掌握中共對台作為，堅定捍衛國家主權尊嚴及民眾權益福祉。