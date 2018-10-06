美台軍事合作可望加碼 超出我預期

2018-10-06

彭斯批中效應 軍方人士︰年底前會有新軍售案通過

〔記者羅添斌／台北報導〕美國副總統彭斯在演說時嚴詞批評中國，並指中國試圖阻止美國在西太平洋援助盟邦的作為將會失敗，軍方人士昨指出，中國近年密集派出機艦繞台及穿越第一島鏈演訓，意圖將西太平洋「圈地」成為中國的勢力範圍，彭斯的演說就是以行動來打破中國企圖製造的假象。

軍方人士分析表示，美國此次以副總統的高度嚴詞批判中國，正是向西太平洋的友邦提出安全保證，預料美方接下來就會有具體而實際的行動，美方可能主動向台提出軍事合作及交流的項目，幅度將會超出台灣的既定規劃。

美國政府先前通過的國防授權法案，除解除台美軍事官員訪問層級的限制，也將派出美軍醫療船來台訪問，並由美國國防部針對美台軍艦相互靠泊進行評估；美方日前也宣布金額達到三．三億美元的軍售案，提供F-16等四型軍機、為期五年的標準航材及零附件。

對台個別軍售案 未來會立即宣布

軍方人士說，美方已調整台美軍售的型態，未來會以通過個別軍售案就立即宣布方式進行，不會等多案通過後再一起宣布，他預期年底以前會有新的軍售案獲得通過。

軍方人士說，外電報導美國海軍太平洋艦隊計畫十一月在南海和台灣海峽的中國領海附近，進行一連串軍事操演，執行一項「全球性的武力展示」行動，若訊息屬實，與彭斯演說中表達的意志相符，也代表美方除要以軍武實力的展現警告中國外，中國試圖阻止美國在西太平洋援助盟邦的作為，就像彭斯所說的將會失敗。