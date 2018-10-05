前8月重大投資 成長3成

2018-10-05

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部昨公布今年前八月五億元以上大型投資案統計，合計金額達一．七一兆元、年增三十一．五四％，全年有望破兩兆元新高；經濟部次長龔明鑫昨透露，即將在八日舉辦的全球招商大會將揭露今年二十三件新增指標投資案，主軸將以五加二及半導體相關產業為主，囊括物聯網、AI（人工智慧）、雲端、風電等新產業領域。

指標新案 5+2及半導體產業為主

根據統計，今年前八月五億元以上大型投資已達一兆七一五六億元、年增三十一．五四％，接近去年全年的一．八兆元；其中國內投資達一兆四○八四億元、年增二十八．四六％，僑外投資三○七二億元、年增四十七．七八％。

經濟部八日將舉行全球招商大會，將揭露二十三件今年來台投資的指標新案，並簽署投資意向書（LOI）；龔明鑫說，今年較不同處主要在於投資案均是新增，如已確定在台灣投資或擴廠者，就不會特別簽署LOI，目標是鎖定對台灣市場有興趣且全新投資案，特別是已在台灣營運、但過去從未投資的國際大廠。

龔明鑫透露，這些大型新增投資案以五加二及半導體相關產業為主，包括物聯網、AI、雲端、新能源風電等，還有醫材、航太、國防等產業；其中在台灣增設指標性研發中心，有AI或IC設計大廠，雖金額不算太大，但對台灣整體產業研發能量將有相當幫助。

龔明鑫說，投資來源國以日商為最大宗，還有美、歐及新南向國家，例如泰國、新加坡等。五加二產業是指物聯網、生物醫學、綠能科技、智慧機械、國防產業，加上新農業及循環經濟。

台商西進持續降溫 全年匯中估僅千億

相較我國大型投資案成長逾三成，在美中貿易戰陰影下，台商西進投資持續降溫。根據投審會最新統計，前八月核准赴中投資金額不到六十億美元，較去年同期衰退一％，若趨勢不變，全年將連續第三年降溫。

另根據台股最新半年報統計，今年上半年上市櫃公司匯往中國投資金額僅新台幣五三一億元，全年匯中金額估將急速降溫到僅千億元，創二○○九年全球金融風暴後最低；且上半年匯回金額已達新台幣八十一億元，較去年全年增加近倍，全年可望改寫新高，匯回匯出比也將創史上最高。