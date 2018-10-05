戀美魔女毒犯 保全當報馬仔被出賣

2018-10-05

〔記者王駿杰／新竹報導〕派駐一處社區大樓的陳姓保全員，疑愛慕搬來社區的四十歲萬姓美魔女，甘願當她的販毒「報馬仔」，一發覺警方來管委會申請調閱監視器和住戶資料，不僅立刻通風報信，甚至把附註「允以保密」的警方整份公文拿給萬女看，讓她逃之夭夭，害警方多耗半年才逮到萬女；萬女一到案就供出陳男是她的報馬仔，陳雖氣急敗壞否認，仍遭法辦。

警方來查案 保全通風報信

萬女居住的社區大樓位於新竹鬧區，四周環繞酒店、汽車旅館、遊藝場及ＫＴＶ等場所，可謂龍蛇雜處，轄區警方曾針對這塊區域密集擴大臨檢，今年起進一步執行「安居緝毒專案」，進而得知有一位長髮飄逸、五官標致的萬姓女子，在該區當藥頭販毒，立案追查。

萬女行事隱密，不用臉書、IG，只用line通訊軟體和藥腳聯繫，警方訪查多天才得悉，萬女窩藏在該棟社區大樓，會和藥腳約在大樓附近一處騎樓面交毒品，今年一月持公文到社區管委會，向駐守保全調閱監視器與住戶資料。員警抵達時，卅四歲陳姓保全親自收下上面註明「允以保密」的公文，他熱心協助員警調閱監視器影像畫面，讓警方以為進行順利，很快可以收網逮人。

搬家潛逃 警多耗半年逮女

未料疑對萬女有好感的陳男，先趁隙跟她通風報信，見警方一離開，就把警方要求調件的公文親自捧給萬女看，萬女心驚警方找上門，連夜搬家逃逸，同時取消原本與下游藥腳的固定面交販毒模式，改成更機動、隱密的方式聯繫，警方查案的「線頭」頓時中斷，案情陷入膠著。

偵辦警方只得另行佈線，多花了近六個月時間，才在今年六月再度掌握萬女行蹤，之後在新竹市中正路一處出租套房逮獲萬女。警詢時，員警探詢萬女「怎會突然搬家」，沒想到萬女根本未把陳男的心意放在心上，馬上說出陳姓保全是「報馬仔」，還說她剛搬進社區時，陳男就找她攀談「宣誓效忠」，有什麼需要都可找他，還說若有警方來，沒出示公文就不配合，並會私下通知她。

警方轉向陳男究責，認定陳男不但違反「保全業法」規定，發現治安問題未通報警察機關，還反而外洩警方的密級公文內容，上月將他傳喚到案。陳男直說不認識萬女、未洩密，也不了解住戶在屋內的情形，不過警方依掌握的事證，詢後依「洩漏國防以外之秘密罪」將陳男送辦。