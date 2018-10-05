蘇上豪「相信葛特曼」柯：想問他相信什麼

2018-10-05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪前天在臉書發文指「選擇相信伊森．葛特曼」，柯文哲昨受訪表示，同為醫界人士，就找蘇上豪來辦公室談一談。蘇昨再度發文稱柯告葛特曼已進入司法程序，就靜待司法調查，但蘇重申他同意葛特曼的書，只是對葛氏指柯赴中國活摘器官的說法存疑。

對於蘇上豪「選擇相信葛特曼」，柯昨受訪表示，不曉得蘇上豪是誰，對方沒在台大醫院工作，他也可以找更多醫師來反駁，但若是醫界人士比較簡單，就是找來辦公室，了解他到底在想什麼、相信什麼？

蘇臉書遭「柯粉」洗版

蘇的文章引來不少網友謾罵，臉書更一度遭「柯粉」洗版。蘇上豪昨晚發出聲明質疑，他工作醫院的總機小姐被罵哭，醫院網站被批得一文不值，Ptt及臉書對自己的詆毀早已不堪入目，為什麼問候別人的父母、霸凌別人工作場所與同事？只因別人想的和你完全相反？

蘇上豪感嘆，台灣什麼時候變得如此不理性。他也喊話說，「有什麼事直接對我，我既然做了，就準備面對針對我的批評」。

此外，媒體昨追問柯文哲，是否知悉中國大陸有活摘良心犯器官的事？柯文哲說，當年全世界只有中國跟台灣「兩個國家」用死刑犯當器捐者，且當年中國沒有通過腦死判定條例，很多器官來源是死刑犯，至於死刑犯來源就不是他知道的範圍，但他知道中國是用死刑犯當器捐者，這在國際醫學界過去討論很多。

柯也批評葛特曼，他一個外國人跑來台灣當選舉的打手幹什麼，實在是怪異。媒體追問，是否會控告吳祥輝？柯說，律師會比對處理。