不滿被控騙子 柯辦告葛特曼

2018-10-05

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市長柯文哲不滿遭控「Liar（騙子）」，昨委任律師陸正義至台北地檢署，按鈴控告「屠殺」作者葛特曼涉嫌公然侮辱；陸正義說，對方透過抹黑與人格攻擊，讓器官移植的討論淪為一片焦土，這是政治抹黑對「醫學專業」與「開放透明信念」的真正「屠殺」。柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒則以「宇昌案二．○」形容此風波，指葛的指控抹殺了柯的人格，更挑戰了整個器官移植、重症醫學領域。

斥葛對柯人格的「屠殺」

陸正義指出，目前僅針對「Liar」的部分提告，因此一字詞屬於抽象的謾罵，是公然侮辱範圍。至於葛特曼指控柯是「活摘器官事件」中的「Middleman（中間人）」等涉及誹謗罪嫌部分，仍在研議是否提告。

陸正義代表柯文哲發表聲明，指身為政治工作者，柯對於其個人在政治攻防中遭受可受公評之事，向來包容，也不願意輕啟訴訟，但是「Liar」是非常嚴重的指控，尤其對一位講究誠信、正直的政治工作者來說，名譽與誠信是柯的底線，不容退讓。

陸正義說，葛特曼身為資深獨立記者，同時也是諾貝爾和平獎的被提名人，柯難以理解，長年戮力於報導查證工作的葛，竟會在國際記者會上，沒有任何證據，便直指柯是騙子，柯辦要求葛在廿四小時內提出具體解釋與說明，但很遺憾，截至申告前始終未收到葛的正式回覆，因此他代表柯正式控告葛公然侮辱，以捍衛名譽。

陸表示，面對這場風波，柯非常心痛，身為長年在加護病房工作的醫師，柯清楚知道，真正痛苦的，是那些急切等待移植機會的病患與家屬，可是在這場風波中，沒有人追問如何讓器官捐贈與移植作業系統更加透明、公平，卻透過抹黑與人格攻擊，導致這場選戰與器官捐贈移植的討論淪為一片焦土，這才是政治抹黑對「醫學專業」與「開放透明信念」的真正「屠殺」。

陸反問，如果這不是對台灣醫療與對柯人格的屠殺，什麼才是屠殺？柯辦發言人林昆鋒則說，過去宇昌案讓總統蔡英文蒙受不白之冤，並重創生技產業，葛的指控抹殺柯的人格，說是「宇昌案二．○」也不為過，其言論更挑戰了整個器官移植、重症醫學的領域，相信司法會還給柯一個清白。