民進黨澄清與葛特曼無關 柯P：不信

2018-10-05

洪耀福：不會主導、運作、炒作此事

〔記者沈佩瑤、楊心慧、楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕《屠殺》作者葛特曼日前召開記者會，指台北市長柯文哲是「騙子（Liar）」，柯文哲不滿提告。外界質疑葛特曼來台與民進黨有關，民進黨秘書長洪耀福昨強烈否認，指此事與民進黨「百分之一萬沒有關係」，並強調相信「柯文哲會相信我說的話。」但柯被問是否相信洪時回應說：「我現在不肯相信了！」

府：不樂見無端指控 影響民主政治

總統府昨首度就器官移植爭議發表評論。總統府發言人林鶴明說，府方不樂見在沒有證據的情形下，無端指控，試圖影響民主政治。

林鶴明說，針對選舉的攻防言論，總統府一向不介入評論。但總統府認為，良好的政治文化應該是理性競爭，舉證論述。每一則發言、每一項指控，都必須基於證據提出，這是民主法治的基本原則。

洪耀福昨受訪時也對此事表示，指控方要有確實證據做基礎，否則非常不道德。他認為，如果沒有事實根據，來台灣開記者會做攻擊，對台灣選舉造成影響，是不恰當行為。

洪耀福也強調，民進黨不會主導、運作、介入、炒作此事，民進黨在裡面沒有角色。台北市長選舉應回歸市政與人選討論，不要模糊焦點。

他表示，很多人痛恨以這樣方式攻擊柯文哲，但若在沒證據下抹黑民進黨，說是民進黨操作，這些人也犯了同樣的錯誤，「這跟你痛恨其他人用這種方式來抹黑柯文哲，道理是一樣的。」

洪耀福指出，過去國民黨捏造宇昌案，民進黨被不實攻擊深受其害，也理解被攻擊者的痛苦。因此，更不可能用這種方式攻擊對手，包括柯文哲。

柯：要問台灣人民相不相信

對於洪耀福的否認，柯文哲昨早受訪時僅說，重點不是他相不相信，而是台灣人民相不相信。媒體追問說，柯覺得台灣人民相信嗎？葛特曼是誰的打手？柯則反問「那你認為呢？」沒有多做回應。

柯文哲昨下午到華山文創園區出席雜學校開幕記者會時，又被問到是否相信洪時，柯竟脫口而出說：「我現在不肯相信了！」

葛特曼原定昨天下午拜會立法院，行程後來卻取消，媒體問柯文哲是否覺得藍綠擔心影響選情而避見葛特曼？柯說：「沒有人敢沾到他了啊。」至於是否主動到台大醫學倫理委員會說明？他則說：「以前我是台大醫學倫理委員會的委員」，隨即步入會場。