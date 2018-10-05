美中貿易戰衝擊 小摩砍中股評等

2018-10-05

港股慘兮兮 四天跌逾千點

〔編譯羅綺、盧永山／綜合報導〕隨著美中貿易衝突日益惡化，摩根大通（小摩）預期這兩大經濟體明年可能會爆發「全面貿易戰」，週四將中國股市投資評等由「加碼」調降為「中性」；與中國經濟緊密相連的香港股市，受到美中貿易戰增溫影響，已經連跌五個月，週四收盤再度重挫，四個交易日跌逾千點；恆生指數也一度被頻創新高的美國道瓊工業指數超越，是亞洲金融風暴以來首見。

包含馬丁斯（Pedro Martins Jr.）、巴特瑞（Rajiv Batra）和塔瓦利亞（Sanaya Tavaria）等多名小摩分析師在報告中表示：「二○一九年最新基本假設是爆發全面貿易戰，目前沒有明確跡象顯示，美中對峙情況可在短期內緩和。」

MSCI中國指數自一月創下高點後已回跌二十四％，多家券商不再看多中國股市，包括摩根士丹利（大摩）、野村控股和傑富瑞等，如今小摩也入列。

小摩同時下修明年中國經濟成長預估，由六．二％調降至六．一％。小摩分析師表示：「加徵關稅壓縮中國製造商的獲利空間，造成投資誘因和人員招募減少，進而使民眾收入減少，將反過來拖累消費。」

受到小摩調降中股評等影響，恆生指數週四再跌一．七％、收在二六六二三．八七點，四個交易日跌點高達一一六四．六五點；而道瓊指數週三收在二六八二八．三九點，再創歷史新高。今年以來，恆生指數跌十一％，道瓊指數上漲八．五％，上次恆生指數低於道瓊指數，得追溯到一九九八年亞洲金融風暴時。週四道瓊指數開盤後大跌二三○點或○．九％，歐股主要指數也走低。

由於美國十年期公債殖利率飆升至三．二％，上週初次申請失業救濟金人數跌至近四十九年最低，顯示美國經濟成長力道強勁，可能使聯準會（Fed）堅定來年升息決心。