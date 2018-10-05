抗中一帶一路 美建設法過關

2018-10-05

待川普簽字後 美中全球基建投資戰開打

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為抗衡中國五年前提出的投資亞、歐、非三洲基礎建設「一帶一路」政策，美國國會「二○一八善用投資促進發展法案」（簡稱建設法），繼聯邦眾議院上月廿六日過關，三日也在聯邦參議院以九十三比六的壓倒性比數正式通過，待美國總統川普五日以後簽字，即可投入六百億美元正式力抗中國。

正與中國交惡的川普簽字後，等同宣告美中在全球的基礎建設投資戰正式開打，遭中國相中的發展中國家將有提供較優渥方案的債權國可選，美國則可望出口、就業與國家安全三贏。

融資總額高達六百億美元

根據該法，美國政府將重整旗下數個單位而成立「美國國際發展金融公司」，提供貸款、貸款擔保與保險，方便私部門將資金、技術投入中、低收入經濟體，以及協助由非市場經濟邁向市場經濟的國家建立能源、港口、供水設備等基礎建設，融資總額高達六百億美元；但不扶持一再支持國際恐怖主義的國家，以及從事壟斷行為的企業。此公司基於美國外交政策目標而生，預計運作到二○三八年九月卅日止。

眾議院上月通過該法案時，提案發起人外交事務委員會亞太小組主席約霍曾明白表示，該法案是美國直接回應與抗衡中國的一帶一路戰略。

美國國務卿龐皮歐三日發表聲明，歡迎法案通過，讚揚此法案有助於推進美國的外交政策，強化用於發展的金融能力，提供政府引導的投資項目更好選項。美國副總統彭斯四日也在智庫的演說中，痛批中國透過債務外交拓展全球影響力，卻讓開發中國家掉入陷阱。