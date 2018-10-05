美台11月選舉 美軍對中「秀肌肉」

2018-10-05

擬在南海台海軍演 除警告中國 也具高度政治意涵

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）三日引述美國國防官員報導，美國海軍太平洋艦隊已草擬一項機密提案，計畫於十一月某週，在南海和台灣海峽的中國領海附近，動員美軍船艦與戰鬥機等部隊進行一連串軍事操演，執行一項「全球性的武力展示」行動，除藉此警告中國外，也表明美國準備威懾及反制中國的軍事行動。

雖然五角大廈和太平洋艦隊均不願承認或發表評論，但十一月六日是美國期中選舉，十一月廿四日則是台灣的九合一選舉，美軍如果真的選在這個敏感時機「秀肌肉」，背後恐不僅是「警告」中國而已，實則具有高度政治意涵。

美軍前述提案旨在藉由投入艦艇、戰機與地面部隊，實施一系列大規模軍演，證明美國有能力迅速在幾個戰線反制潛在敵軍。

該計畫建議派機艦通過中國的南海島礁領海及台海沿岸的中國領海，顯示美國有權在國際水域行使自由航行權。該提案內容意味著美軍機艦將在接近中國人民解放軍的情況下執行任務。

美國國防官員強調，美方無意與中方發生武裝衝突。報導指稱，該機密提案的特別之處在於要求在短短幾天內就要連續操演數項任務。雖然一名國防官員形容該提案「只是軍方內部的構想」，但據悉已有相當進度，連代號都已取好。

據報導，在美國十一月將舉行期中選舉背景下，儘管此一「秀肌肉」的提案係由美國軍方主導推動，但中國往往視為挑釁之舉，且在美、中緊張情勢持續升高下，一旦實施時美軍受到解放軍挑戰，對美國川普政府亦可能造成政治層面的影響；該軍演可能延伸到中國正加大投資力道的南美洲西岸，一旦初步提案獲得通過，甚至可能擴及俄羅斯近海。

龐皮歐將訪中 盼減緩緊張關係

美國國務卿龐皮歐訂於六至八日出訪亞洲四國，行程依序為日本、北韓、南韓及中國，其中訪朝行程預計是為第二次「川金會」舖路。分析家指出，在美中貿易戰僵持、南海衝突升級之際，龐皮歐訪中將就貿易、國際關係等問題與北京尋求共識，減緩兩國的緊張關係，北韓將是議題之一。

中國「外交學院」教授蘇浩指稱，美中近來的事件顯示，南海已淪為雙方對峙的角力場，而非只是中國與其他南海島礁聲索國之間的領土爭端。中國與其他聲索國間的關係，最近相對平靜，反而是南海衝突已在美國介入下加劇。