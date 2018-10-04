國人黏3C 每日超過9小時

2018-10-04

〔記者林惠琴／台北報導〕中華民國眼科醫學會昨公布最新「全台護眼趨勢調查」，調查發現國人每日將眼睛泡在3C產品的時間平均為九．四小時，等於睡眠以外、約五成時間都與3C產品難捨難分，較二○一六年的七．八小時成長兩成，國人過度用眼、視力問題堪慮！

睡覺以外 一半時間在看3C

這項調查採用網路問卷方式，針對一千一百名民眾進行護眼調查，台北市立聯醫中興醫院眼科主治醫師蔡景耀表示，調查也發現，民眾一心多用，同時多螢幕使用手機、電視或電腦等「宅三寶」的時間，較去年成長近兩倍，且四十三．八％低頭、四十一．八％躺臥或側臥、二十四．四％交通行進間、二十三．七％趴著，長時間近距離、錯誤姿勢用眼，恐加深眼睛健康風險。

過度用眼 眼睛健康拉警報

蔡景耀指出，參與調查的民眾中，高達八十一％曾出現眼睛不適症狀，其中，六十五．二％眼睛疲勞占比最高，四十二．七％眼睛乾澀、三十四．五％眼睛痠痛、二十七．五％視力模糊、十．三％眼睛充血或紅腫。

蔡景耀也提及，面對眼睛不適時，不少民眾採消極態度處置，高達七十八％會自行處理，像是熱敷休息、自行至藥局購藥，甚至是不予理會，僅二十二％會求助醫師。

蔡景耀強調，台灣近視人口比例超越中國、印度、韓國等地，排行亞洲第一名，堪稱「近視王國」，恐與國人重度使用3C產品有關。

控制時間、走出戶外 保護雙眼

衛福部國健署建議，每週戶外活動達十一小時，有機會減少五十五％近視發生，但國人平均每週僅三．二四小時從事戶外活動，應改善生活習慣，此外，有六十二％民眾未養成定期眼睛健檢，也要強化。

眼科醫學會理事長、台北榮總眼科部主任劉瑞玲指出，國人經常忽略正確用眼方法與控制時間，導致眼睛不適或產生疾病，今年特別提出護眼「SOP」主張，包含「Shorten」縮短近距離用眼時間、「Outdoor」走出戶外讓眼睛適度休息、「Prevention」預防眼疾定期檢查，呼籲民眾要落實，以防眼疾找上門！