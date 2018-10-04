博仁心臟外科主任 蘇上豪：選擇相信葛特曼

2018-10-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲器官移植爭議持續延燒，博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪昨在臉書貼文以「柯醫師仲介器官移植的疑雲—為何我選擇相信伊森．葛特曼」為題，解釋他何以比較相信伊森．葛特曼的原因。

蘇上豪點出其中關鍵，在於柯於《屠殺》一書中被描繪成「仲介器官移植」的形象，其中有個行家的術語，它和器官移植「等候者」有很大的關係。

蘇上豪寫到，「相信大家都有相同的疑問：柯醫師最後到底有沒有安排病人去對岸器官移植呢？根據伊森在《屠殺》一書中的說法，他『set an appointment（安排預約）』，看起來隱晦，但講白一點， 就是『Yes』!」

蘇上豪指出，對比《屠殺》的內容，葛特曼二○一二年在美國會聽證會的證辭更加露骨，因為他強調兩人秘密會談中，柯告訴他，多年來曾經帶了好幾個「老邁（Aging）」的病人去中國做器官移植。

葛至少在三個國家作證

蘇上豪強調這句「老邁」是關鍵，因為等待移植的病患若超過六十五歲，在健保局的名單裡，不僅被排除在外，即便幸運有器官，大抵可能是被「年輕」病人拒絕過的邊緣品，勉強接受那類器官做移植手術，可能死得更快。

所以柯和伊森到底誰說謊？蘇認為，葛特曼至少在三個國家的國會聽證會發誓作證，說謊的機率微乎其微，「所以你會說我指控柯市長說謊嗎？」蘇表示那倒也未必，最有可能是玩「文字遊戲」，只有「私下安排」，不會明目張膽去仲介器官買賣。

蘇上豪說，轉介的醫師根本不用親自帶去中國，大抵是由掮客帶著病患及家屬，去安排好的醫院比對死刑犯，等待執行死刑後再做器官移植，回台灣再到合作的醫師那裡做追蹤，如此才算是有「品質管控」的服務，轉介醫師得到那些查不到紀錄的「感謝金」和「仲介費」，才符合潛規則 。

正因這是不能公開的秘密，蘇上豪以他自身為例指出，「十多年前也有掮客來遊說過，希望我可以替他們轉介手上等待器官的病人，到大陸去做移植—我不曾答應，因為賺這種錢，良心如何安寧？」